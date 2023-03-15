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15 марта, 07:10
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В российских регионах начались забастовки сотрудников ПВЗ Wildberries

ПВЗ Wildberries во многих регионах России закрылись с требованием выплатить зарплату

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Видео © Telegram / SHOT

"Уважаемые клиенты! Временно отказываем в обслуживании! Выдачи товара не будет! Забастовка по всей России!" — говорится в объявлении, показанном на видео.

Кстати, автор видео поддержал сотрудников, принявших решение закрыть ПВЗ. Есть фотографии с объявлениями и из других точек в различных регионах. В частности, в этих записках говорится о том, что сотрудники отказывают в обслуживании клиентам до тех пор, пока начальство не удовлетворит их требования и не вернёт заработную плату в полном размере. А кто-то написал просто и без всяких объяснений: "Пункт по техническим причинам закрыт".

  • Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT
    Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT
  • Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT
    Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT
  • Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT
    Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT
  • Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT
    Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT

Объявление для клиентов Wildberries о закрытии точки в одном из российских регионов. Фото © Telegram / SHOT

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Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав сотрудников Wildberries

Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав сотрудников Wildberries

Напомним, что ранее владельцы ПВЗ Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. Сегодня они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Лишь после приезда полиции топ-менеджеры маркетплейса согласились на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ, но и она прошла не так, как хотели бизнесмены.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Оперук
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