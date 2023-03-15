В российских регионах начались забастовки сотрудников ПВЗ Wildberries

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Кстати, автор видео поддержал сотрудников, принявших решение закрыть ПВЗ. Есть фотографии с объявлениями и из других точек в различных регионах. В частности, в этих записках говорится о том, что сотрудники отказывают в обслуживании клиентам до тех пор, пока начальство не удовлетворит их требования и не вернёт заработную плату в полном размере. А кто-то написал просто и без всяких объяснений: "Пункт по техническим причинам закрыт".