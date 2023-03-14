Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав сотрудников Wildberries

Прокуратура Московской области проверит сведения о нарушении трудовых прав работников со стороны маркетплейса Wildberries после сегодняшнего штурма главного офиса компании и объявленной на завтра забастовки. О проведении проверки распорядилась Генпрокуратура.

Как сообщила во вторник пресс-служба ведомства, будет дана правовая оценка привлечению работников к осуществлению трудовых функций, выплате заработной платы, а также принятию локальных актов, устанавливающих штрафы, что в большей степени и стало сегодня яблоком раздора.