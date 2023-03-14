Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав сотрудников Wildberries
Генпрокуратура поручила провести проверку Wildberries после введения штрафов, которые оспаривают владельцы ПВЗ
Прокуратура Московской области проверит сведения о нарушении трудовых прав работников со стороны маркетплейса Wildberries после сегодняшнего штурма главного офиса компании и объявленной на завтра забастовки. О проведении проверки распорядилась Генпрокуратура.
Как сообщила во вторник пресс-служба ведомства, будет дана правовая оценка привлечению работников к осуществлению трудовых функций, выплате заработной платы, а также принятию локальных актов, устанавливающих штрафы, что в большей степени и стало сегодня яблоком раздора.
"Проверочные мероприятия организованы по размещённым в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в т.ч. о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы", — сообщили в Генпрокуратуре и пообещали проконтролировать ход проверки.
Напомним, что ранее владельцы ПВЗ Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. Сегодня они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Лишь после приезда полиции топ-менеджеры маркетплейса согласились на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ, но и она прошла не так, как хотели бизнесмены.
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