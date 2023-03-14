Половина пунктов выдачи Wildberries может закрыться завтра по всей России в знак протеста
SHOT: До 7 тысяч пунктов выдачи могут закрыться 15 марта в знак протеста против новых правил Wildberries
До семи тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries могут закрыться завтра, 15 марта, в знак протеста против новых правил маркетплейса. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на организаторов забастовки.
Всего в РФ на конец прошлого года насчитывалось около 14 тысяч ПВЗ. Сколько именно предпринимателей в итоге примет участие в акции протеста, пока неясно. Организаторы отмечают, что не ведут никакого учёта и всё происходит стихийно.
Напомним, ранее владельцы ПВЗ потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. Сегодня они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Лишь после приезда полиции топ-менеджеры маркетплейса согласились на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ, но и она прошла не так, как хотели бизнесмены.
ТАСС / Сергей Фадеичев