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14 марта, 15:20

Половина пунктов выдачи Wildberries может закрыться завтра по всей России в знак протеста

SHOT: До 7 тысяч пунктов выдачи могут закрыться 15 марта в знак протеста против новых правил Wildberries

До семи тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries могут закрыться завтра, 15 марта, в знак протеста против новых правил маркетплейса. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на организаторов забастовки.

Всего в РФ на конец прошлого года насчитывалось около 14 тысяч ПВЗ. Сколько именно предпринимателей в итоге примет участие в акции протеста, пока неясно. Организаторы отмечают, что не ведут никакого учёта и всё происходит стихийно.

Протестовавшие в офисе Wildberries владельцы ПВЗ написали на маркетплейс 10 заявлений

Протестовавшие в офисе Wildberries владельцы ПВЗ написали на маркетплейс 10 заявлений

Напомним, ранее владельцы ПВЗ потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. Сегодня они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Лишь после приезда полиции топ-менеджеры маркетплейса согласились на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ, но и она прошла не так, как хотели бизнесмены.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
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