Половина пунктов выдачи Wildberries может закрыться завтра по всей России в знак протеста

До семи тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries могут закрыться завтра, 15 марта, в знак протеста против новых правил маркетплейса. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на организаторов забастовки.

Всего в РФ на конец прошлого года насчитывалось около 14 тысяч ПВЗ. Сколько именно предпринимателей в итоге примет участие в акции протеста, пока неясно. Организаторы отмечают, что не ведут никакого учёта и всё происходит стихийно.