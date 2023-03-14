Руководство Wildberries согласилось на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ после приезда полиции

Руководство маркетплейса Wildberries согласилось на онлайн-встречу с протестующими владельцами пунктов выдачи заказов после приезда полиции. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, хозяева ПВЗ вызвали полицейских в офис компании, чтобы узнать, не прячутся ли сотрудники маркетплейса от собравшихся. Пока предприниматели писали заявления, полиция прошла внутрь, куда остальных не пускали. После этого владельцам пунктов выдачи объявили об онлайн-встрече.