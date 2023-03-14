Руководство Wildberries согласилось на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ после приезда полиции
Руководство маркетплейса Wildberries согласилось на онлайн-встречу с протестующими владельцами пунктов выдачи заказов после приезда полиции. Об этом сообщает SHOT.
Полиция приехала в офис Wildberries, где собрались протестующие против новых штрафов владельцы ПВЗ. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, хозяева ПВЗ вызвали полицейских в офис компании, чтобы узнать, не прячутся ли сотрудники маркетплейса от собравшихся. Пока предприниматели писали заявления, полиция прошла внутрь, куда остальных не пускали. После этого владельцам пунктов выдачи объявили об онлайн-встрече.
Напомним, ранее владельцы пунктов выдачи потребовали от Wildberries отменить удержания за возвраты и брак. Они пришли в офис компании и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов.