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14 марта, 12:47

Руководство Wildberries согласилось на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ после приезда полиции

Руководство маркетплейса Wildberries согласилось на онлайн-встречу с протестующими владельцами пунктов выдачи заказов после приезда полиции. Об этом сообщает SHOT.

Полиция приехала в офис Wildberries, где собрались протестующие против новых штрафов владельцы ПВЗ. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, хозяева ПВЗ вызвали полицейских в офис компании, чтобы узнать, не прячутся ли сотрудники маркетплейса от собравшихся. Пока предприниматели писали заявления, полиция прошла внутрь, куда остальных не пускали. После этого владельцам пунктов выдачи объявили об онлайн-встрече.

Шторы с запахом мочи пришли в пункт выдачи Wildberries, пока владелица точки штурмовала офис

Шторы с запахом мочи пришли в пункт выдачи Wildberries, пока владелица точки штурмовала офис

Напомним, ранее владельцы пунктов выдачи потребовали от Wildberries отменить удержания за возвраты и брак. Они пришли в офис компании и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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