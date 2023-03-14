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14 марта, 12:12

Шторы с запахом мочи пришли в пункт выдачи Wildberries, пока владелица точки штурмовала офис

В пункт выдачи Wildberries в Москве пришли шторы с мёртвой мышью и запахом мочи

В пункт выдачи Wildberries в Москве со склада маркетплейса пришли шторы с запахом мочи и мёртвой мышью. Об этом сообщает SHOT.

В пункт выдачи Wildberries пришла штора с запахом мочи и мёртвой мышью. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в столичных Котельниках. Работники пункта выдачи сняли на видео товар ненадлежащего качества, от которого неприятно пахнет, и отправили ролик владелице ПВЗ, которая в этот момент вместе с другими протестующими штурмовала офис компании.

"Пришла вот такая штора. Вот смотрите, штора белого цвета, называется. Вот она, вот такая. И там мышь дохлая, оказывается, лежит, внутри этой шторы. Как я могу принять такую на приёмку, я не знаю", — сказала автор видео.

Протестующие владельцы пунктов выдачи выдвинули требования к Wildberries

Протестующие владельцы пунктов выдачи выдвинули требования к Wildberries

Эти шторы должны быть белоснежными, но на деле они жёлтые и грязные. Сотрудницы московского пункта выдачи предполагают, что испортить товар могли грузчики.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге в пункт выдачи заказов Wildberries доставили сапоги с мышами. По всей вероятности, грызуны жили в коробке достаточно давно.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Илья Суриков
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