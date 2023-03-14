Протестовавшие в офисе Wildberries владельцы ПВЗ написали на маркетплейс 10 заявлений
Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), протестовавшие сегодня в московском офисе Wildberries, в результате митинга написали десять заявлений в полицию на маркетплейс. Об этом сообщает SHOT.
Предприниматели требуют наказать компанию за самоуправство и отменить новую систему штрафов. Напомним, что на завтра, 15 марта, владельцы ПВЗ анонсировали масштабную акцию по закрытию точек Wildberries по всей России.
Тем временем SHOT опубликовал ещё одно видео, демонстрирующее, в каком состоянии порой товары приходят в пункты выдачи со складов маркетплейса.
"Прям харчки с кровью на пакете. Как я такой пакет могу людям выдать вот сейчас?" — возмущается работница ПВЗ.
Пакет с кровавыми пятнами доставили в ПВЗ со склада Wildberries. Видео © SHOT
Как ранее сообщал Лайф, владельцы пунктов выдачи потребовали от Wildberries отменить удержания за возвраты и брак. Они пришли в офис компании в надежде встретиться с руководством, однако к ним никто не вышел. Только после приезда сотрудников полиции руководство Wildberries согласилось на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ.
ТАСС / Александр Щербак