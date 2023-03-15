Пункты выдачи, заблокированные Wildberries, отказываются возвращать товары из-за мошенников

В некоторых пунктах выдачи, которые заблокировал Wildberries, отказываются возвращать заказы, так как боятся, что на фоне забастовки владельцев ПВЗ маркетплейса могут активизироваться мошенники. Об этом сообщает SHOT .

Как рассказали сотрудники ПВЗ из Подмосковья, сегодня к ним приезжали уже несколько курьеров, у которых нет бумажной доверенности. Пункты выдачи обвиняют в том, что "они испортили лицо компании и теперь этот товар не их". Тем временем в пресс-службе Wildberries подтвердили закрытие нескольких ПВЗ и вывоз из них товаров, пишет РИА "Новости".