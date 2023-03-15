Пункты выдачи, заблокированные Wildberries, отказываются возвращать товары из-за мошенников
В некоторых пунктах выдачи, которые заблокировал Wildberries, отказываются возвращать заказы, так как боятся, что на фоне забастовки владельцев ПВЗ маркетплейса могут активизироваться мошенники. Об этом сообщает SHOT.
Один из курьеров, который явился в ПВЗ в Подмосковье без доверенности. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали сотрудники ПВЗ из Подмосковья, сегодня к ним приезжали уже несколько курьеров, у которых нет бумажной доверенности. Пункты выдачи обвиняют в том, что "они испортили лицо компании и теперь этот товар не их". Тем временем в пресс-службе Wildberries подтвердили закрытие нескольких ПВЗ и вывоз из них товаров, пишет РИА "Новости".
"Как мы вчера и предупреждали, что с "партнёрами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности", — заявили в компании.
Напомним, что ранее владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. По их словам, им вменяют штрафы до 20%. Они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Затем сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования.
ТАСС / Сергей Савостьянов