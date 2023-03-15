Представители Wildberries не пришли на совещание в Госдуму по ситуации вокруг забастовки
Представители компании Wildberries не пришли на встречу в Госдуму, где проходит совещание по ситуации вокруг забастовки владельцев пунктов выдачи маркетплейса. Об этом рассказал депутат Дмитрий Гусев.
"Мы сегодня, фракция "Справедливая Россия — За правду", пригласили к нам в Госдуму обе стороны, представителей компании Wildberries и представителей пунктов выдачи заказов. Компания Wildberries, к сожалению, не пришла, но мы встретились с представителями пунктов выдачи заказов", — сказал он.
Как стало известно Лайфу, представители компании до последнего уверяли, что придут на встречу в Госдуму, но в какой-то момент перестали выходить на связь. После этого они заявили, что не явятся, так как у них ещё не готово решение.
На встречу пришли владельцы пунктов выдачи, члены Комитета Госдумы по контролю и защите конкуренции, а также представители Минпромторга. Депутат Валерий Гартунг отметил, что представителей компании всё же настоятельно пригласят в Госдуму за стол переговоров. Если они не придут, то вопрос будет решаться через контролирующие органы.
Депутаты Госдумы прокомментировали скандал вокруг забастовки ПВЗ Wildberries. Видео © LIFE
"На мой взгляд, здесь присутствуют признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Соответственно, мы подключим к анализу этой ситуации Федеральную антимонопольную службу", — сказал он.
По словам парламентария, в случае отказа представителей Wildberries идти на диалог дело может дойти до Генпрокуратуры РФ. Он также считает, что речь идёт о нарушении трудового законодательства: по его мнению, владельцы пунктов выдачи — это фактически наёмные работники, которые не имеют правовой защиты.
Напомним, что ранее владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. По их словам, им вменяют штрафы до 20%. Они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Затем сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования.
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