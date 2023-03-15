Представители Wildberries не пришли на совещание в Госдуму по ситуации вокруг забастовки

Представители компании Wildberries не пришли на встречу в Госдуму, где проходит совещание по ситуации вокруг забастовки владельцев пунктов выдачи маркетплейса. Об этом рассказал депутат Дмитрий Гусев.

"Мы сегодня, фракция "Справедливая Россия — За правду", пригласили к нам в Госдуму обе стороны, представителей компании Wildberries и представителей пунктов выдачи заказов. Компания Wildberries, к сожалению, не пришла, но мы встретились с представителями пунктов выдачи заказов", — сказал он.

Как стало известно Лайфу, представители компании до последнего уверяли, что придут на встречу в Госдуму, но в какой-то момент перестали выходить на связь. После этого они заявили, что не явятся, так как у них ещё не готово решение.

На встречу пришли владельцы пунктов выдачи, члены Комитета Госдумы по контролю и защите конкуренции, а также представители Минпромторга. Депутат Валерий Гартунг отметил, что представителей компании всё же настоятельно пригласят в Госдуму за стол переговоров. Если они не придут, то вопрос будет решаться через контролирующие органы.

Депутаты Госдумы прокомментировали скандал вокруг забастовки ПВЗ Wildberries. Видео © LIFE

"На мой взгляд, здесь присутствуют признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Соответственно, мы подключим к анализу этой ситуации Федеральную антимонопольную службу", — сказал он.