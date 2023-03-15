Протухшая ягодка: Как Wildberries погряз в нарушениях, но никто на это не реагирует Пункты Wildberries по всей России планируют закрыться на забастовку из-за жёстких штрафов и абсурдных требований. Лайф неоднократно писал о том, как маркетплейс относится к клиентам и партнёрам. 14 марта, 23:40 Центральный офис Wildberries. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Как Wildberries душит партнёров

Во вторник более 50 владельцев ПВЗ штурмовали офис компании в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, собственники недовольны новыми условиями оферты — с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришёл не тот товар или бракованный. Бесконечные штрафы не оставляют им возможности заработать. Кроме того, Wildberries ввёл новые штрафы за распространение фейков о компании. По словам владельцев пунктов, головной офис маркетплейса их игнорирует.

Именно поэтому владельцы ПВЗ решили закрыться по всей стране в качестве забастовки. Главное требование — исключить удержания с пунктов выдачи за возврат товара и его брак, а также подтверждать повреждения сразу при приёмке, фиксируя на видео.

Требования владельцев ПВЗ Wildberries. Видео © t.me / SHOT

А какой товар приходит в ПВЗ, показал телеграм-канал SHOT: в один из пунктов в Петербурге доставили сапоги с мышами внутри. В январе разразился скандал, когда в продаже на Wildberries появился "волшебный укол" липолитика. Клиенты жаловались на боль и жжение, синяки и отёки, нарушения работы органов и целый букет появившихся болячек.

Редакция на собственном опыте убедилась в порядках, которые царят в Wildberries. В рамках проекта SHOT-проверка корреспонденты устроились на работу на склады маркетплейса и в службу доставки. Теперь им есть что рассказать.

Кто стоит за владелицей маркетплейса

Хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук считается одной из самых богатых женщин в России. Её состояние оценивается в $13 млрд. Лайф разбирался, кто помог ей подняться.

Татьяна Бакальчук и её сестра Мария Ким получали образование в Газопроводской средней школе и коломенском Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ). Судя по соцсетям Марии Ким, она работает в Wildberries и у неё есть ещё одна сестра — 20-летняя Альбина Цой. Та в свою очередь указала в качестве своих близких родственников супругов Максима и Надежду Ким, которые тоже являются сотрудниками Wildberries. Также у Альбины есть брат Юра Цой, с которым Татьяна и Владислав Бакальчук дружат и в "Одноклассниках", и в "Фейсбуке"*. Более того, владелица интернет-магазина регулярно лайкает членов большой семьи Юрия Цоя.

Татьяна Бакальчук. Фото © ТАСС / Cергей Пятаков / POOL

Если судить по этой фотографии, Юра Цой имеет родственные связи с известными и влиятельными людьми. По данным базы "СПАРК-интерфакс", раньше он был гендиректором "Старпрофи" — организации по регулярным автобусным перевозкам городского и пригородного сообщения. Её бенефициар Павел Тё — крупнейший столичный застройщик и бенефициар холдинга Capital Group.

Ещё Юрий Цой — племянник бессменного пресс-секретаря Юрия Лужкова Сергея Цоя. Последний сейчас является вице-президентом "Роснефти". В свою очередь, Сергей Цой — муж народной артистки России, певицы Аниты Цой (в девичестве Ким). Аниту Цой Татьяна Бакальчук лайкает особенно часто.

Владислав, муж Татьяны Бакальчук, тоже не так прост. Вряд ли его можно назвать таким уж обычным радиофизиком. В 2006–2015 гг. он владел интернет-провайдером iFlat, предоставляющим услуги в Московском регионе. А раньше ему принадлежала компания "Универсальные технологии".

Где живёт миллиардерша Бакальчук

Дом, где живёт семья Татьяны Бакальчук. Фото © LIFE

Как выяснил Лайф, Бакальчук живёт в премиальном коттеджном посёлке "Стольное" в Переделкине. Дома здесь стоят от 90 миллионов рублей до миллиарда. Лайф взял выписку из регистра на участок дома Бакальчук. Землёй в 29 соток владеет с 2010 года Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья. Возможно, Бакальчук арендует этот особняк. Дома в посёлке сдаются примерно за 2 млн рублей в месяц.

Площадь особняка может составлять около 800 квадратов. В продаже на территории "Стольного" есть похожий по характеристикам объект стоимостью почти 360 млн рублей.

*Соцсеть признана экстремистской.

Фото © Shutterstock / Akmenra Почему Wildberries творит что хочет и никто не может призвать компанию к ответу? 0 Возможно, подкупает силовиков и проверяющих, чтобы компанию не трогали Потому что партнёры и клиенты сами всё терпят и не обращаются к силовикам Юристы Wildberries всё продумали, чтобы нельзя было придраться

Авторы Егор Пережогин