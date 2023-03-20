Лайф узнал, чем занимается хозяйка Widberries в закрытом клубе богачей

Судя по соцсетям бизнесвумен, её супруг Владислав Бакальчук вступил в этот клуб ещё в середине 2010-х, а она — только в 2019-м. Миллионеры вместе катаются на суперъяхтах в Эгейском море, устраивают велопробеги в Италии и полёты на частных джетах и вертолётах, охотятся на зебр в Танзании, пируют в самых дорогих и необычных ресторанах мира. Причём путешествиям и роскошному отдыху не помешали ни пандемия коронавируса, ни повсеместно вводимые локдауны. Однако незадолго до начала СВО члены клуба стали вести себя скромнее и перестали выкладывать репортажи со своих мероприятий.