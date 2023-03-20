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20 марта, 11:09

Лайф узнал, чем занимается хозяйка Widberries в закрытом клубе богачей

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук состоит в закрытом клубе миллионеров

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук входит в клуб миллионеров Falcon — закрытое сообщество "крупнейших несырьевых бизнесменов". Как узнал Лайф, также там состоят владельцы "Абрау-Дюрсо", Sunlight и "Столичек".

Ужин в мишленовском ресторане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_konanov_falcon

Ужин в мишленовском ресторане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_konanov_falcon

Судя по соцсетям бизнесвумен, её супруг Владислав Бакальчук вступил в этот клуб ещё в середине 2010-х, а она — только в 2019-м. Миллионеры вместе катаются на суперъяхтах в Эгейском море, устраивают велопробеги в Италии и полёты на частных джетах и вертолётах, охотятся на зебр в Танзании, пируют в самых дорогих и необычных ресторанах мира. Причём путешествиям и роскошному отдыху не помешали ни пандемия коронавируса, ни повсеместно вводимые локдауны. Однако незадолго до начала СВО члены клуба стали вести себя скромнее и перестали выкладывать репортажи со своих мероприятий.

Клуб миллионеров и сафари в Африке: Как отдыхает хозяйка Wildberries Бакальчук, пока люди зарабатывают для неё миллиарды

Клуб миллионеров и сафари в Африке: Как отдыхает хозяйка Wildberries Бакальчук, пока люди зарабатывают для неё миллиарды

Татьяна Бакальчук, признанная самой богатой женщиной России, владеет состоянием в 13 миллиардов долларов. Ранее её компания Wildberries оказалась в центре громкого скандала: 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании, среди которых отмена удержаний за брак и возвраты товара. Предприниматели штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста. Не получив объяснений, ряд ПВЗ действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Минпромторге и Минтруде. После шумихи компания Wildberries начала возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы. Из-за скандала депутаты Госдумы планируют разработать отдельный законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Назвать его могут в честь Татьяны Бакальчук.

Обложка ©

ТАСС / Владислав Шатило

Никита Никонов
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