В Госдуме хотят разработать "закон Бакальчук" после скандала с Wildberries
Депутат Делягин не исключил разработки "закона Бакальчук" после ситуации с забастовкой в Wildberries
Депутаты Госдумы могут разработать отдельный законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов, после инцидента с забастовкой сотрудников Wildberries. Об этом Лайфу сообщил замглавы Комитета по экономической политике Михаил Делягин.
Парламентарий не исключил, что документ могут назвать "законом Бакальчук" — по имени бизнесвумен, гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук.
Михаил Делягин — о регулировании ситуации с маркетплейсами. Видео © LIFE
"Эта ситуация с Wildberries привлекла особое внимание ко всей сфере. Не только у себя, но и в других фирмах. Эта сфера для законодательного урегулирования, которой мы уделяли недостаточно внимания. Хотя в законе о занятости, который был вчера принят в первом чтении, прописывается платформенная занятость. Возможно, будет отдельный закон. Я думаю, что по аналогии с некоторыми законами его можно будет назвать "законом Бакальчук", — заявил Делягин.
Парламентарии считают, что рынок маркетплейсов требует отдельного регулирования на уровне законов, в Госдуме готовы в рабочем режиме рассматривать эти вопросы.
Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста. Не получив объяснений, ряд точек действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда и Минпромторге. После шумихи Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы. Владельцы ПВЗ убеждены, что на компанию таким образом повлияло совещание в Госдуме с её представителями.
LIFE / Андрей Тишин