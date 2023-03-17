В Госдуме хотят разработать "закон Бакальчук" после скандала с Wildberries

"Эта ситуация с Wildberries привлекла особое внимание ко всей сфере. Не только у себя, но и в других фирмах. Эта сфера для законодательного урегулирования, которой мы уделяли недостаточно внимания. Хотя в законе о занятости, который был вчера принят в первом чтении, прописывается платформенная занятость. Возможно, будет отдельный закон. Я думаю, что по аналогии с некоторыми законами его можно будет назвать "законом Бакальчук", — заявил Делягин.