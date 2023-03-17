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Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 12:47
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В Госдуме хотят разработать "закон Бакальчук" после скандала с Wildberries

Депутат Делягин не исключил разработки "закона Бакальчук" после ситуации с забастовкой в Wildberries

Депутаты Госдумы могут разработать отдельный законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов, после инцидента с забастовкой сотрудников Wildberries. Об этом Лайфу сообщил замглавы Комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Парламентарий не исключил, что документ могут назвать "законом Бакальчук" — по имени бизнесвумен, гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук.

Михаил Делягин — о регулировании ситуации с маркетплейсами. Видео © LIFE

"Эта ситуация с Wildberries привлекла особое внимание ко всей сфере. Не только у себя, но и в других фирмах. Эта сфера для законодательного урегулирования, которой мы уделяли недостаточно внимания. Хотя в законе о занятости, который был вчера принят в первом чтении, прописывается платформенная занятость. Возможно, будет отдельный закон. Я думаю, что по аналогии с некоторыми законами его можно будет назвать "законом Бакальчук", — заявил Делягин.

Парламентарии считают, что рынок маркетплейсов требует отдельного регулирования на уровне законов, в Госдуме готовы в рабочем режиме рассматривать эти вопросы.

Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав сотрудников Wildberries
Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав сотрудников Wildberries

Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста. Не получив объяснений, ряд точек действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда и Минпромторге. После шумихи Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы. Владельцы ПВЗ убеждены, что на компанию таким образом повлияло совещание в Госдуме с её представителями.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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