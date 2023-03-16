Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы
Wildberries временно приостанавливает списания с пунктов выдачи за подмену товаров
Российская компания Wildberries отреагировала на забастовки сотрудников и начала массово возвращать деньги за списанные ранее штрафы. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали владельцы пунктов выдачи сразу в нескольких городах.
Они убеждены, что на компанию таким образом повлияло вчерашнее совещание в Госдуме с её представителями: сразу же после него "ягодки" начали возвращать все удержания. По мнению предпринимателей, онлайн-ретейлер таким образом решил утихомирить протестующих. Позднее информацию о возврате штрафов подтвердила и сама компания. Там указали, что подмена товара — крайне чувствительная тема для предпринимателей.
"С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнёрских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", — сообщили ТАСС в компании.
Напомним, накануне владельцы ПВЗ выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста, но безрезультатно. Не получив объяснений, ряд точек действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда.
Сергей Фадеичев / ТАСС