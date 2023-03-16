Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы

Российская компания Wildberries отреагировала на забастовки сотрудников и начала массово возвращать деньги за списанные ранее штрафы. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали владельцы пунктов выдачи сразу в нескольких городах.





Они убеждены, что на компанию таким образом повлияло вчерашнее совещание в Госдуме с её представителями: сразу же после него "ягодки" начали возвращать все удержания. По мнению предпринимателей, онлайн-ретейлер таким образом решил утихомирить протестующих. Позднее информацию о возврате штрафов подтвердила и сама компания. Там указали, что подмена товара — крайне чувствительная тема для предпринимателей.