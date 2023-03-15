Руководитель пункта Wildberries объявила себя заложницей из-за забастовки работника
На фоне забастовки работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в подмосковном Реутове разгорелась нешуточная драма. Там случился конфликт между руководителем пункта и сотрудником. Как рассказал последний Лайфу, он в качестве протеста отказался открывать офис и обслуживать клиентов. В ответ начальница вызвала полицию и скорую помощь, якобы он "не в себе" и держит её в заложниках.
Конфликт в пункте выдачи заказов Wildberries в Реутове. Видео © LIFE
"Данная девушка клевещет, что её держат в заложниках, но её здесь никто не держит, она может покинуть пункт в любой момент", — говорит сотрудник на видео, которое он предоставил Лайфу.
Мужчина также снял на видео приезд полиции и рассказал, что правоохранительные органы приняли его заявление. О чём оно было, он не уточнил. Также на этих кадрах видно, насколько были удивлены работники скорой помощи, прибывшие по вызову. Участники конфликта пытались объяснить медикам ситуацию. Те сразу поняли, что больных в пункте выдачи заказов нет, а остальное — не в их компетенции.
Напомним, что ранее владельцы ПВЗ Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. Они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Лишь после приезда полиции топ-менеджеры маркетплейса согласились на онлайн-встречу с владельцами ПВЗ, но и она прошла не так, как хотели бизнесмены. В результате сегодня ПВЗ Wildberries во многих регионах России закрылись в качестве протеста.
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