Руководитель пункта Wildberries объявила себя заложницей из-за забастовки работника

На фоне забастовки работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в подмосковном Реутове разгорелась нешуточная драма. Там случился конфликт между руководителем пункта и сотрудником. Как рассказал последний Лайфу, он в качестве протеста отказался открывать офис и обслуживать клиентов. В ответ начальница вызвала полицию и скорую помощь, якобы он "не в себе" и держит её в заложниках.

Конфликт в пункте выдачи заказов Wildberries в Реутове. Видео © LIFE

"Данная девушка клевещет, что её держат в заложниках, но её здесь никто не держит, она может покинуть пункт в любой момент", — говорит сотрудник на видео, которое он предоставил Лайфу.