Депутаты Госдумы со второй попытки провели встречу с представителями Wildberries
Депутаты Государственной думы всё же провели встречу с представителями компании Wildberries. Как стало известно Лайфу, им вручили все требования владельцев пунктов выдачи заказов и обязали до 17 марта ответить по каждому из пунктов.
Депутаты Госдумы прокомментировали встречу с представителями Wildberries. Видео © LIFE
"Мы обсуждали возможные изменения в законодательстве по маркетплейсам, которые нужно вносить для того, чтобы таких ситуаций (забастовок. — Прим. Лайфа) не возникало", — отметил депутат Дмитрий Гусев.
В свою очередь его коллега Валерий Гартунг обратил внимание на то, что 23 марта состоится второе чтение законопроекта из пятого антимонопольного проекта, где регулируется деятельность маркетплейсов. По его мнению, к этому моменту, вероятно, придётся внести поправки, однако нужно ли это делать, станет понятно на следующей встрече 17 марта, которая пройдёт уже при участии депутатов, представителей компании и владельцев пунктов выдачи.
Представители Wildberries отказываются общаться с журналистами. Видео © LIFE
При этом сами представители Wildberries не стали общаться с журналистами. Вероятно, они не могут комментировать ситуацию без разрешения руководства.
Напомним, что ранее владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. По их словам, им вменяют штрафы до 20%. Они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Затем сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования. При этом представители компании не пришли на совещание в Госдуму по ситуации вокруг забастовки.
ТАСС / Сергей Карпухин