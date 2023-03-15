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Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 20:09

Депутаты Госдумы со второй попытки провели встречу с представителями Wildberries

Депутаты Государственной думы всё же провели встречу с представителями компании Wildberries. Как стало известно Лайфу, им вручили все требования владельцев пунктов выдачи заказов и обязали до 17 марта ответить по каждому из пунктов.

Депутаты Госдумы прокомментировали встречу с представителями Wildberries. Видео © LIFE

"Мы обсуждали возможные изменения в законодательстве по маркетплейсам, которые нужно вносить для того, чтобы таких ситуаций (забастовок. — Прим. Лайфа) не возникало", — отметил депутат Дмитрий Гусев.

В свою очередь его коллега Валерий Гартунг обратил внимание на то, что 23 марта состоится второе чтение законопроекта из пятого антимонопольного проекта, где регулируется деятельность маркетплейсов. По его мнению, к этому моменту, вероятно, придётся внести поправки, однако нужно ли это делать, станет понятно на следующей встрече 17 марта, которая пройдёт уже при участии депутатов, представителей компании и владельцев пунктов выдачи.

Представители Wildberries отказываются общаться с журналистами. Видео © LIFE

При этом сами представители Wildberries не стали общаться с журналистами. Вероятно, они не могут комментировать ситуацию без разрешения руководства.

Пункты выдачи, заблокированные Wildberries, отказываются возвращать товары из-за мошенников
Пункты выдачи, заблокированные Wildberries, отказываются возвращать товары из-за мошенников

Напомним, что ранее владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. По их словам, им вменяют штрафы до 20%. Они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Затем сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования. При этом представители компании не пришли на совещание в Госдуму по ситуации вокруг забастовки.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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