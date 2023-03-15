Депутаты Госдумы со второй попытки провели встречу с представителями Wildberries

Депутаты Государственной думы всё же провели встречу с представителями компании Wildberries. Как стало известно Лайфу, им вручили все требования владельцев пунктов выдачи заказов и обязали до 17 марта ответить по каждому из пунктов.

Депутаты Госдумы прокомментировали встречу с представителями Wildberries. Видео © LIFE

"Мы обсуждали возможные изменения в законодательстве по маркетплейсам, которые нужно вносить для того, чтобы таких ситуаций (забастовок. — Прим. Лайфа) не возникало", — отметил депутат Дмитрий Гусев.

В свою очередь его коллега Валерий Гартунг обратил внимание на то, что 23 марта состоится второе чтение законопроекта из пятого антимонопольного проекта, где регулируется деятельность маркетплейсов. По его мнению, к этому моменту, вероятно, придётся внести поправки, однако нужно ли это делать, станет понятно на следующей встрече 17 марта, которая пройдёт уже при участии депутатов, представителей компании и владельцев пунктов выдачи.

Представители Wildberries отказываются общаться с журналистами. Видео © LIFE