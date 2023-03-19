Парень "заминировал" квартиру на Новом Арбате, но извинился перед жителями за неудобства

В Москве мужчина оставил записку на двери квартиры на Новом Арбате о том, что жильё заминировано и в случае вскрытия сработает СВУ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Записка, оставленная "подрывником" на двери московской квартиры. Фото © Telegram / SHOT

"Убедительно просим не вскрывать дверь и не трогать проекцию. За дверью, окнами и в проекторе установлено СВУ. Проекция должна проиграть до 03:00! В случае проникновения в квартиру, снятия проектора и его отключения сработает детонация", — говорится в записке, в которой "подрывник" также просит прощения за предоставленные неудобства.

Там также указывается, что отключение света не поможет, поскольку в квартире установлен внешний АКБ. Авторы попросили "не вмешиваться в акцию" и позволить её завершить. По данным канала, сообщение от якобы украинской организации увидели накануне днём и тут же вызвали полицию. Правоохранители осмотрели здание и вскрыли квартиру. В результате взрывных устройств обнаружено не было, а, предварительно, похожее на проектор оборудование нашли, но оно не работало. Его забрали на экспертизу.

Как сообщает SHOT, 57-летняя владелица "заминированной" квартиры сдала её некоему 20-летнему Илье С. из Подмосковья. Сама же женщина улетела отдыхать в ОАЭ, где решила отметить день рождения. Теперь полиция работает с мужем хозяйки квартиры, а оперативники ищут пропавшего арендатора.