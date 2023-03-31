Полицейский из Уфы решил подзаработать на продаже наркотиков и попался в лапы своих же коллег
В Уфе задержали сотрудника полиции, который подрабатывал закладчиком наркотиков
В Уфе сотрудник ППСП ради подработки устроился закладчиком наркотиков. Однако через два месяца такой деятельности 28-летнего лейтенанта задержали его же коллеги.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, сотрудника полиции в гражданской одежде обнаружили, когда он пытался оставить запрещённое вещество в земле под окнами жилого дома.
При себе у полицейского нашли наркотики четырёх видов. Он во всём сознался и указал, что занимается закладками с января 2023 года. В полиции началась служебная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф писал о том, что житель Сыктывкара попал в полицейский участок за ограбление, а позже заказал прямо туда наркотики.
ТАСС / Мария Дмитриенко