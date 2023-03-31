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31 марта, 08:13

Полицейский из Уфы решил подзаработать на продаже наркотиков и попался в лапы своих же коллег

В Уфе задержали сотрудника полиции, который подрабатывал закладчиком наркотиков

В Уфе сотрудник ППСП ради подработки устроился закладчиком наркотиков. Однако через два месяца такой деятельности 28-летнего лейтенанта задержали его же коллеги.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, сотрудника полиции в гражданской одежде обнаружили, когда он пытался оставить запрещённое вещество в земле под окнами жилого дома.

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При себе у полицейского нашли наркотики четырёх видов. Он во всём сознался и указал, что занимается закладками с января 2023 года. В полиции началась служебная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф писал о том, что житель Сыктывкара попал в полицейский участок за ограбление, а позже заказал прямо туда наркотики.

Обложка ©

ТАСС / Мария Дмитриенко

Илья Суриков
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