Житель Сыктывкара попал в полицейский участок за ограбление и заказал туда наркотики

В Сыктывкаре полиция задержала 26-летнего местного жителя после его попытки ограбить магазин. А он, уже будучи в участке, решил прямо оттуда заказать наркотики. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Коми.

Как пишет пресс-служба надзорного ведомства, 12 октября 2022 года мужчина, выпив, зашёл в один из сетевых магазинов, прихватил с витрины бутылку водки, упаковку карбонада и две упаковки голени индейки. С этим "богатством" он направился мимо кассы. Продавец попытался было остановить мужчину, но получил от него удар по лицу. Оперативники быстро нашли нарушителя и ночью доставили его в дежурную часть.

Задержанный, очевидно, был убеждён, что он там ненадолго, так как через телефон заказал наркотик и оплатил заказ. К тому моменту, как об этом узнали оперативники, мужчине уже прислали фото закладки. Забрать свой заказ он не смог, так как оказался в изоляторе временного содержания. Свою вину затем признал. Уголовное дело, заведённое против него, направлено в Сыктывкарский городской суд.