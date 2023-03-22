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22 марта, 04:32

"Последняя капля": На Боню пожаловались в МВД из-за "расширения сознания" кактусами

Депутат Стенякина из-за поста Бони призвала жёстче наказывать за пропаганду наркотиков

<p>VK / <a href="https://vk.com/victoriabonya?z=photo1034437_457241110/wall1034437_1384153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктория Боня</a></p>

VK / Виктория Боня

В России нужно ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков, поскольку сейчас за такое предусмотрен только штраф в 50 тысяч рублей. Но блогеров, один пост которых стоит гораздо дороже, он вовсе не пугает. С таким предложением обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она рассказала, что последней каплей, переполнившей чашу её терпения, стала публикация Виктории Бони.

Пост Виктории Бони с пропагандой напитка, "расширяющего сознание". Фото © Telegram / Екатерина Стенякина

Пост Виктории Бони с пропагандой напитка, "расширяющего сознание". Фото © Telegram / Екатерина Стенякина

"Боня была просто последней каплей. <…> Этот пост мне начали присылать подписчики и говорить: "Почему её не наказывают? Почему она безнаказанно это делает?" Присылали молодые девушки, молодые мамы, у которых подрастают дети. И как мамы подписаны на Боню, так и дети-подростки тоже на неё подписаны. Естественно, они были обеспокоены", — рассказала Стенякина телеканалу "360".

Под "последней каплей" подразумевалась публикация Бони, где она приглашает подписчиков на некий ретрит с употреблением там напитка, "расширяющего сознание" и якобы очищающего разум и душу. Депутат рассказала, что уже получила ответ от МВД, где сообщили, что проект такой есть. Но, по словам собеседницы телеканала, в Госдуму его пока не внесли. В документе предлагается вменить уголовную ответственность после повторного нарушения. А штраф в 50 тысяч рублей, как отмечается в материале, не очень-то и останавливает селебрити от подобных реклам.

"Мы прекрасно понимаем, что пост у таких блогеров стоит гораздо дороже, чем 50 тысяч рублей. Соответственно, даже нарушив закон, они всё равно остаются в прибыли, могут нарушать его сколько угодно", — отметила Стенякина.

Боня поймала связь с космосом и начала философствовать, сама не понимая, что несёт

Боня поймала связь с космосом и начала философствовать, сама не понимая, что несёт

Ранее Лайф писал, что в РФ призвали привлечь Крида и Хованского к уголовному наказанию за рекламу казино. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина в ходе круглого стола в Общественной палате РФ "Осторожно: опасно! Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза".

Арина Родионова
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