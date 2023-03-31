Задержанные под Петербургом наркодилеры пытались перепрятать 225 кило кокаина на легковушке

Задержанные под Санкт-Петербургом участники наркогруппировки пытались незаметно перепрятать 225 килограммов кокаина на легковушке. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, контрабандой запрещённых веществ занимались 46-летний Александр М. и 50-летний Дмитрий А. Первый ранее был судим за грабёж, а второй — за покушение на убийство.

Рецидивисты организовали схрон с крупной партией наркотиков из Латинской Америки в сарае посёлка Металлострой Ленинградской области. Недавно они решили перепрятать кокаин. Когда мужчины загружали его в авто, их задержали бойцы ОСН "Гром".