В Москве подросток чуть не умер от таблеток с "волшебными грибами" с Ozon
В Москве 16-летний школьник едва не умер после того, как принял таблетки с грибами, сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, подросток купил "волшебные пилюли" в интернет-магазине Ozon. Парень решил их сразу же проверить в действии, а после пошёл с другом гулять по Семёновской набережной. Однако вскоре ему стало так плохо, что приятелю пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшим медикам товарищ пострадавшего пояснил, что тот якобы случайно перепутал таблетки. В итоге школьник был доставлен в больницу с диагнозом "токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съедобных грибах".
По факту случившегося организована проверка. 16-летний искатель острых ощущений состоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске школьница умерла от передозировки наркотиками на праздновании дня рождения. Происхождение вещества белого цвета, которое было найдено рядом с телом девочки, установит экспертиза. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело.
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