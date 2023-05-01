В Москве подросток чуть не умер от таблеток с "волшебными грибами" с Ozon

По данным Telegram-канала, подросток купил "волшебные пилюли" в интернет-магазине Ozon. Парень решил их сразу же проверить в действии, а после пошёл с другом гулять по Семёновской набережной. Однако вскоре ему стало так плохо, что приятелю пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшим медикам товарищ пострадавшего пояснил, что тот якобы случайно перепутал таблетки. В итоге школьник был доставлен в больницу с диагнозом "токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съедобных грибах".