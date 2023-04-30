Загадочный порошок убил посетителя московского пафосного клуба

По данным телеграм-канала, 32-летний житель Подмосковья приехал с женой отдохнуть в "Джипси" на Болотной набережной в центре Москвы. Для расслабления там он купил некий порошок. Через несколько минут после приёма вещества мужчине резко стало плохо. Приехавшие на место медики пытались его реанимировать, но он скончался по дороге в больницу.