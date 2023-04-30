Загадочный порошок убил посетителя московского пафосного клуба
Посетитель клуба "Джипси" в центре Москвы употребил неизвестный порошок и умер
В Москве полицейские выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины, попробовавшего в пафосном ночном клубе некое вещество, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 32-летний житель Подмосковья приехал с женой отдохнуть в "Джипси" на Болотной набережной в центре Москвы. Для расслабления там он купил некий порошок. Через несколько минут после приёма вещества мужчине резко стало плохо. Приехавшие на место медики пытались его реанимировать, но он скончался по дороге в больницу.
Какое именно вещество употребил погибший, установит медико-судебная экспертиза. Полицейские разыскивают продавца смертельно опасного зелья.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске школьница умерла от передозировки наркотиками на праздновании дня рождения. Происхождение вещества белого цвета, которое было найдено рядом с телом девочки, установит экспертиза. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело.
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