КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 06:34

Под Воронежем поймали наркокурьера, пытавшегося провезти 10 кг веществ в бензобаке

SHOT: Россиянина поймали при транспортировке 10 кг наркотиков из Белоруссии

<p>Россиянин, который пытался доставить из Белоруссии 10 килограммов наркотиков в бензобаке своего автомобиля. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50669" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Россиянин, который пытался доставить из Белоруссии 10 килограммов наркотиков в бензобаке своего автомобиля. Фото © Telegram / SHOT

Россиянин попытался привезти из Белоруссии десять килограммов наркотиков в бензобаке авто. Как пишет SHOT, его завербовали в мессенджере Signal.

Героем истории стал 31-летний безработный Артём Н. из Нижнего Новгорода. Мужчина наткнулся на предложение съездить в Белоруссию и забрать спрятанный в надёжном месте товар, который нужно было привезти в Россию. Недолго думая, Артём согласился.

Приехав в город Молодечно, он нашёл десять пластиковых бутылок с запрещёнкой и спрятал их в бензобак своего авто. Всё шло хорошо, пока мужчину не остановили в Рамонском районе Воронежской области. Опытные полицейские проверили его машину и нашли тайник. В итоге бутылки передали на экспертизу, которая показала в составе вещества производные эфедрона.

Теперь горе-наркокурьеру грозит до 20 лет колонии. Возбуждено уголовное дело за контрабанду в особо крупном размере. Сейчас Артём находится в СИЗО.

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Ранее Лайф уже рассказывал, как вовлекают россиян в наркоторговлю. Этим в том числе занимаются и преступные группировки под кураторством Киева. Как выяснили в МВД РФ, украинские силовики участвовали в организации подпольных лабораторий и даже для надёжности проверяли завербованных наркодилеров на полиграфе.

Николь Вербер
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