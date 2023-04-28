Под Воронежем поймали наркокурьера, пытавшегося провезти 10 кг веществ в бензобаке

Россиянин попытался привезти из Белоруссии десять килограммов наркотиков в бензобаке авто. Как пишет SHOT, его завербовали в мессенджере Signal.

Героем истории стал 31-летний безработный Артём Н. из Нижнего Новгорода. Мужчина наткнулся на предложение съездить в Белоруссию и забрать спрятанный в надёжном месте товар, который нужно было привезти в Россию. Недолго думая, Артём согласился.

Приехав в город Молодечно, он нашёл десять пластиковых бутылок с запрещёнкой и спрятал их в бензобак своего авто. Всё шло хорошо, пока мужчину не остановили в Рамонском районе Воронежской области. Опытные полицейские проверили его машину и нашли тайник. В итоге бутылки передали на экспертизу, которая показала в составе вещества производные эфедрона.

Теперь горе-наркокурьеру грозит до 20 лет колонии. Возбуждено уголовное дело за контрабанду в особо крупном размере. Сейчас Артём находится в СИЗО.