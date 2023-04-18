В МВД раскрыли, как Киев курирует распространение наркотиков в России

Преступные группировки под курированием Украины вовлекают россиян в распространение наркотиков. Об этом журналистам заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму", — сказал он.

По словам министра, украинские силовики участвовали в организации подпольных лабораторий, они также проверяли завербованных наркодилеров на полиграфе для "надёжности". Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подчеркнула в беседе с журналистами, что в Москве состоялось заседание объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Российскую сторону представлял Колокольцев, а белорусскую — его коллега Иван Кубраков. В ходе заседания глава МВД РФ отметил, что деятельность зарубежных спецслужб и националистических организаций представляет угрозу нацбезопасности страны.