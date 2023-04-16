Телефонные мошенники стали скидывать жертвам поддельные документы

Телефонные мошенники стали высылать потенциальным жертвам фальшивые документы в качестве доказательства своей вымышленной должности. Об этом пишет газета "Известия".

Ведущий юрист компании "Европейская юридическая служба" Олег Черкасов отметил, что отправка поддельных бумаг является психологическим приёмом, который используют злоумышленники. Обычному человеку трудно оценить правильность документов с точки зрения содержания и формы, однако, если нет явных ляпов, у него может создаться ложное впечатление об их легитимности.

"Настоящие сотрудники банков или правоохранительных органов не будут интересоваться данными банковской карты по телефону или просить перевести личные средства", — напомнил адвокат московской коллегии адвокатской конторы "Бородин и партнёры" Владислав Шурховецкий.

По словам юриста, если человек понял, что попался на уловки мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в банк и попросить об отмене трансакции, а также опротестовать платёж.