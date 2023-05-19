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19 мая, 08:58

В Подмосковье подросток напоролся на штык от винтовки тем самым местом

В Подмосковье врачи спасли подростка, который напоролся на штык от винтовки

<p>Подросток напоролся на штык от винтовки. Обложка © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/19-05-2023-10-51-12-naro-fominskie-vrachi-spasli-yunoshu-kotoryy-napor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

Подросток напоролся на штык от винтовки. Обложка © Минздрав Московской области

В Подмосковье подросток напоролся на старый штык от винтовки. Его уже прооперировали, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В региональном ведомстве уточнили, что в Наро-Фоминской больнице хирурги провели операцию по извлечению острия холодного оружия из мягких тканей ягодичной области. На операционном столе оказался 14-летний подросток, который перед этим случайно напоролся на ржавый штык от винтовки.

  • Подросток напоролся на штык от винтовки. Фото © Минздрав Московской области
    Подросток напоролся на штык от винтовки. Фото © Минздрав Московской области
  • Подросток напоролся на штык от винтовки. Фото © t.me / moscownewsagency
    Подросток напоролся на штык от винтовки. Фото © t.me / moscownewsagency

Подросток напоролся на штык от винтовки. Фото © Минздрав Московской области

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В результате несчастного случая штык пронзил мягкие ткани и лишь чудом не повредил внутренние органы мальчика. Ранение было глубиной около 15 сантиметров. Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части, детский врач-хирург Денис Монахов, медики достали инородный предмет под общим наркозом. Пациента уже выписали в удовлетворительном состоянии.

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Иван Косицын
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