В Подмосковье подросток напоролся на штык от винтовки тем самым местом

В Подмосковье подросток напоролся на старый штык от винтовки. Его уже прооперировали, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В региональном ведомстве уточнили, что в Наро-Фоминской больнице хирурги провели операцию по извлечению острия холодного оружия из мягких тканей ягодичной области. На операционном столе оказался 14-летний подросток, который перед этим случайно напоролся на ржавый штык от винтовки.





В результате несчастного случая штык пронзил мягкие ткани и лишь чудом не повредил внутренние органы мальчика. Ранение было глубиной около 15 сантиметров. Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части, детский врач-хирург Денис Монахов, медики достали инородный предмет под общим наркозом. Пациента уже выписали в удовлетворительном состоянии.