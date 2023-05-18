В Новосибирске успешно прооперировали 82-летнего пациента с четырьмя видами рака

Новосибирские врачи успешно прооперировали 82-летнего пенсионера, перенёсшего четыре различных вида рака. Об этом сообщает пресс-служба Центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

Как рассказали в медучреждении, пациент приехал в Новосибирск из Алтайского края. Врачи диагностировали у него первично-множественный рак. При этом в 2010 и 2017 годах мужчине уже удаляли две злокачественные опухоли в кишечнике. В прошлом году у пенсионера одновременно обнаружили два новых онкообразования: в нисходящем отделе ободочной кишки и левой почке.

"Ситуация необычная. Вероятно, так реализуется генетическая предрасположенность: организм словно нацелился погибнуть от рака, но хирурги из раза в раз ему не дают. Благодаря дисциплине больного, который, как и все, кто ранее перенёс рак, находится на пожизненном диспансерном учёте и раз в полгода проходит обследования, у него удалось обнаружить новые опухолевые очаги на самой ранней — первой стадии", — пояснил завотделением онкологии НМИЦ имени Мешалкина Максим Никитин.

Несмотря на то что новые опухоли были обнаружены на ранней стадии, ни одна больница не решалась проводить операцию из-за преклонного возраста мужчины. Ситуацию осложняли и его сопутствующие заболевания, в частности диабет второго типа и перенесённый инфаркт миокарда. Однако специалисты из Новосибирска, учитывая опыт работы с похожими патологиями, приняли решение удалить две опухоли сразу, сделав при этом всего лишь один разрез. Операция прошла успешно — пожилому пациенту удалось сохранить почку. После этого мужчина прошёл курс антибактериальной терапии и был выписан.