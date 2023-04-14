Хирурги в Уфе спасли пациента от паразита, который за несколько лет вырос до 120 см

Врачи в Уфе спасли 58-летнего пациента, в желудке которого несколько лет жил бычий цепень. Ленточного червя длиной больше метра благополучно удалили. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

"Во время операции хирурги больницы скорой медицинской помощи удалили из кишечника пациента паразита длиной 120 см. Бычий цепень рос в организме в течение нескольких лет", — написал он.

По его словам, мужчина поступил в больницу скорой медпомощи с болями в животе, тошнотой, многократной рвотой и другими характерными симптомами. У пациента диагностировали острую кишечную непроходимость и госпитализировали его в отделение гнойной хирургии. Врачи стали лечить мужчину от кишечной непроходимости, но ничего не получалось. Было принято решение оперировать, и хирурги заметили хвост ленточного червя. Вместе с цепнем пациенту пришлось удалить 20 сантиметров кишечника. Сейчас мужчина проходит противопаразитарную терапию.

Рахматуллин также предупредил, что черви могут появиться в организме, если съесть плохо прожаренный свиной шашлык или говяжий стейк с кровью. Паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке 10–15 лет. Чтобы не заразиться гельминтами, нужно подвергать мясо качественной термической обработке.