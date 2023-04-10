Хирурги достали из желудка ребёнка 900 граммов ворса от ковра
Хирурги извлекли огромный ком ворса от ковра из желудка школьника в Алма-Ате
Казахские врачи спасли 10-летнего мальчика, которого доставили в больницу с килограммовым комом ворса в желудке. Об этом сообщает в Telegram местный портал "Мой город".
Школьник поступил в детскую клинику Алма-Аты с жалобами на боли в животе, рвоту и слабость. В результате обследования у мальчика диагностировали трихобезоар — в желудке и двенадцатиперстной кишке ребёнка находился клубок шерсти и ворсинок от ковра.
Хирурги провели экстренную операцию и извлекли из брюшной полости мальчика ком весом 900 граммов и диаметром 20 см. Операция длилась почти 1,5 часа.
"Мальчик имел вредную привычку жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок. Выяснилось, что дома ребенок выдёргивал и съедал ворсинки ковра. В связи с тяжестью общего состояния мальчика и сложностью проведённой операции пациент находился в отделении реанимации", — рассказали врачи.
Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковном Щёлкове врачи извлекли из желудка 21-летней девушки огромный клок волос весом в три килограмма. А в Алма-Ате врачи вытащили килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки, которая любит грызть кончики.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин