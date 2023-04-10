Хирурги достали из желудка ребёнка 900 граммов ворса от ковра

Казахские врачи спасли 10-летнего мальчика, которого доставили в больницу с килограммовым комом ворса в желудке. Об этом сообщает в Telegram местный портал "Мой город".

Школьник поступил в детскую клинику Алма-Аты с жалобами на боли в животе, рвоту и слабость. В результате обследования у мальчика диагностировали трихобезоар — в желудке и двенадцатиперстной кишке ребёнка находился клубок шерсти и ворсинок от ковра.

Хирурги провели экстренную операцию и извлекли из брюшной полости мальчика ком весом 900 граммов и диаметром 20 см. Операция длилась почти 1,5 часа.