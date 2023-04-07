Московские врачи спасли малыша весом 760 граммов

Московские врачи провели успешную операцию на сердце новорождённого малыша, который родился раньше срока с массой тела в 760 граммов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Малыш появился на свет на 24-й неделе беременности в конце декабря 2022 года в перинатальном центре ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. У него диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы: большой открытый артериальный проток. Как объяснили в Депздраве, это приводило к сбросу дополнительных объёмов крови из аорты в лёгочную артерию и невозможности отключения от искусственной вентиляции лёгких. Врачи попытались медикаментозно закрыть проток, но это не помогло, поэтому было решено провести операцию.

"Операцию провела кардиохирургическая бригада врачей из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном. Операция по закрытию артериального протока прошла успешно", — говорится в сообщении.

В Депздраве отметили, что в настоящее время ребёнок уже выписан для амбулаторного наблюдения. Врачи оценивают состояние малыша как стабильное.