В Екатеринбурге операцию по удалению рака простаты впервые провёл робот-хирург
В Екатеринбурге начали проводить операции с помощью робота-хирурга Da Vinci Xi
Робот-хирург Da Vinci Xi. Обложка © VK / Клиника "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проводят сложные операции при помощи робота-хирурга. Роботизированную систему Da Vinci Xi внедрили в клинике "УГМК-Здоровье", сообщили в пресс-службе медучреждения.
Первую операцию с участием робота провели пациенту с раком простаты. У данного аппарата четыре "руки", одна из которых держит камеру, вторая выполняет обязанности ассистента, ещё две оперируют, в точности повторяя действия хирурга. При этом они вращаются на 360 градусов.
"Простата анатомически труднодоступна. Система позволяет хирургу видеть картинку в 3D с максимальным увеличением, работать прицельно тремя инструментами одновременно, которые ещё и вращаются во всех положениях", — указал завотделением урологии клиники "УГМК-Здоровье" Александр Зырянов.
Операция практически бескровная: робот способен "прижигать" мельчайшие капилляры и не задевать окружающие ткани. Благодаря данному "помощнику" врачи могут полностью удалить опухоль через небольшие проколы. После такой операции риск рецидива онкологии минимален.
Ранее онколог Вадим Покровский заявил, что пластические операции с применением имплантов могут спровоцировать хроническое воспаление и интенсивное деление клеток. Он объяснил, в каких случаях подобные операции действительно опасны.