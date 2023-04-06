В Екатеринбурге операцию по удалению рака простаты впервые провёл робот-хирург

В Екатеринбурге проводят сложные операции при помощи робота-хирурга. Роботизированную систему Da Vinci Xi внедрили в клинике "УГМК-Здоровье", сообщили в пресс-службе медучреждения.

Первую операцию с участием робота провели пациенту с раком простаты. У данного аппарата четыре "руки", одна из которых держит камеру, вторая выполняет обязанности ассистента, ещё две оперируют, в точности повторяя действия хирурга. При этом они вращаются на 360 градусов.

"Простата анатомически труднодоступна. Система позволяет хирургу видеть картинку в 3D с максимальным увеличением, работать прицельно тремя инструментами одновременно, которые ещё и вращаются во всех положениях", — указал завотделением урологии клиники "УГМК-Здоровье" Александр Зырянов.

Операция практически бескровная: робот способен "прижигать" мельчайшие капилляры и не задевать окружающие ткани. Благодаря данному "помощнику" врачи могут полностью удалить опухоль через небольшие проколы. После такой операции риск рецидива онкологии минимален.