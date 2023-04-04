Онколог заявил о риске рака из-за пластических операций с имплантами

Пластические операции с применением имплантов могут спровоцировать хроническое воспаление и интенсивное деление клеток, предупредил онколог Вадим Покровский. В беседе с РИА "ФедералПресс" учёный объяснил, в каких случаях подобные операции действительно опасны.

Он заметил, что сами импланты "вряд ли канцерогенны, потому что это всё разрешено к применению". Вживление импланта — довольно популярная процедура.

"Но если в организме формируется хроническое воспаление, то увеличивается вероятность деления клеток, вероятность появления мутаций при этих делениях", — сказал Покровский.

Введение имплантов или каких-то дополнительных соединений может спровоцировать пролиферацию (размножение) клеток. При этом онколог отметил, что если хирург просто вырезает кусок ткани, а потом она снова сшивается, то особых рисков нет.