Врач объяснила, когда стоит соглашаться на пластику по низкой цене и когда это риск

В каких случаях можно соглашаться на пластическую операцию по низкой цене, а когда это опасно, в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

По словам эксперта, стоимость пластических операций формируется из нескольких факторов, в том числе стажа и имени специалиста. Соответственно, услуги хирургов, которых знают все, могут обойтись недёшево. Но даже у них бывают сезонные скидки.

"Например, в летний период, когда большая часть потенциальных клиентов в отпусках или не планирует вмешательств из-за восстановительного периода, во время которого вряд ли вы позволите себе отъезд из города, цены на пластические операции действительно снижаются. И это хорошая возможность получить качественную медицинскую помощь у хорошего специалиста по сниженной цене", — отметила Петраш.

Ещё один способ сэкономить на пластике — попасть на операцию к начинающему специалисту. Правда, в этом случае следует отчётливо понимать все риски встречи с неопытным мастером, говорит собеседница Лайфа. Также низкая стоимость операции может быть обусловлена уровнем самой клиники. Иногда на цену хирургических вмешательств влияют различные нюансы, например несоответствие параметрам лицензирования. В этом случае косметолог призывает со всей внимательностью отнестись к документам, которые не только подтверждают наличие образования и опыта у конкретного специалиста, но и касаются деятельности самого медицинского учреждения: имеет ли право эта клиника в принципе осуществлять хирургическую деятельность.

"Сэкономить на стоимости операции можно, получив в результате неполный объём преображения. Например, вместо одного дорогостоящего оперативного вмешательства делается несколько более дешёвых операций. По своему опыту могу добавить, что в жизни специалистов также бывают ситуации, когда, например, достаточно опытный хирург в связи с переездом на новое место жительства начинает свой путь практически с чистого листа. И обстоятельства вынуждают его на какой-то период снизить стоимость своих услуг", — рассказала Петраш.

Помимо проверки документов клиники и пластического хирурга эксперт рекомендует при выборе специалиста обратить внимание на его стаж, посмотреть портфолио работ, почитать отзывы и в идеале пообщаться с пациентами доктора.