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22 марта, 11:32

Врач объяснила, когда стоит соглашаться на пластику по низкой цене и когда это риск

Хирург Петраш рассказала, как сделать пластическую операцию по сниженной цене

В каких случаях можно соглашаться на пластическую операцию по низкой цене, а когда это опасно, в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

По словам эксперта, стоимость пластических операций формируется из нескольких факторов, в том числе стажа и имени специалиста. Соответственно, услуги хирургов, которых знают все, могут обойтись недёшево. Но даже у них бывают сезонные скидки.

"Например, в летний период, когда большая часть потенциальных клиентов в отпусках или не планирует вмешательств из-за восстановительного периода, во время которого вряд ли вы позволите себе отъезд из города, цены на пластические операции действительно снижаются. И это хорошая возможность получить качественную медицинскую помощь у хорошего специалиста по сниженной цене", — отметила Петраш.

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Ещё один способ сэкономить на пластике — попасть на операцию к начинающему специалисту. Правда, в этом случае следует отчётливо понимать все риски встречи с неопытным мастером, говорит собеседница Лайфа. Также низкая стоимость операции может быть обусловлена уровнем самой клиники. Иногда на цену хирургических вмешательств влияют различные нюансы, например несоответствие параметрам лицензирования. В этом случае косметолог призывает со всей внимательностью отнестись к документам, которые не только подтверждают наличие образования и опыта у конкретного специалиста, но и касаются деятельности самого медицинского учреждения: имеет ли право эта клиника в принципе осуществлять хирургическую деятельность.

"Сэкономить на стоимости операции можно, получив в результате неполный объём преображения. Например, вместо одного дорогостоящего оперативного вмешательства делается несколько более дешёвых операций. По своему опыту могу добавить, что в жизни специалистов также бывают ситуации, когда, например, достаточно опытный хирург в связи с переездом на новое место жительства начинает свой путь практически с чистого листа. И обстоятельства вынуждают его на какой-то период снизить стоимость своих услуг", — рассказала Петраш.

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Помимо проверки документов клиники и пластического хирурга эксперт рекомендует при выборе специалиста обратить внимание на его стаж, посмотреть портфолио работ, почитать отзывы и в идеале пообщаться с пациентами доктора.

Ранее пластический хирург Павел Моргачев назвал проблемы, от которых поможет избавиться ботокс. По словам врача, ботулотоксин с момента его открытия использовался для лечения разных заболеваний, вызывающих гипертонус мышц. Однако через некоторое время после открытия его свойств на вооружение препарат взяли и косметологи с пластическими хирургами.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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