Врач назвала самое удачное время для ринопластики

Процесс восстановления после ринопластики в разные сезоны отличается из-за погодных условий, которые тоже стоит учитывать при планировании операции. Например, из-за активного солнца могут появиться послеоперационные рубцы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.

По её словам, вопреки распространённому заблуждению, холодный осенне-зимний период не оказывает негативного влияния на процесс реабилитации после такой операции. Соблюдая рекомендации врача, восстановление протекает даже легче, чем весной или летом. Осенью и зимой менее активный и более домашний образ жизни положительно сказывается на реабилитации. К тому же этот процесс может уложиться в период новогодних каникул, и тогда не придётся брать отпуск на работе.

"Во-первых, [осенью и зимой] нет активного воздействия солнечных лучей, которые могут провоцировать образование послеоперационных рубцов. Низкие температуры снижают интенсивность проявления отеков и синяков в первые дни после операции", — рассказала врач.

Пластический хирург Иляна Гончарова. Фото предоставлено Лайфу

Однако зимний период имеет недостатки. Например, понижается влажность воздуха из-за отопительного сезона. В этой связи при восстановлении после операции придётся следить за тем, чтобы слизистые носа не пересыхали, использовать увлажнители воздуха или специальные лекарственные препараты. А ещё в осенне-зимний период выше риск заболеть гриппом или ОРВИ, а ведь они дают сильную нагрузку на иммунитет, из-за чего процесс реабилитации может осложнится. Гончарова посоветовала не пренебрегать методами профилактики, принимать достаточно витаминов и тепло одеваться, чтобы избежать заболевания.

Что же касается весны, то это очень популярное время года для пластических операций. Температура воздуха оптимальна для реабилитации: нет такого сильного холода и жары. А вот лето — традиционный период отпусков, который можно использовать для восстановления после операции. Но и в эти сезоны не каждому можно делать ринопластику. Воздержаться стоит тем, кто подвержен аллергии на пыльцу растений. Лучше выбрать другое время года или проконсультироваться с врачом по поводу того, как минимизировать последствия такого заболевания.

"Активное солнечное излучение — ещё один неблагоприятный фактор. Длительное пребывание на солнце осложняет процесс заживления тканей и может привести к появлению рубцов, спровоцировать усиление отёков и даже кровотечений. Поэтому в жаркое время года стоит ограничить пребывание на открытом воздухе и использовать специальные солнцезащитные крема", — объяснила Гончарова.

Также стоит отказаться от плавания в естественных водоёмах или бассейнах, чтобы избежать рисков инфицирования тканей. Таким образом, подчеркнула врач, лучшее время для ринопластики — это то, которое оптимально подходит вашему образу жизни и особенностям здоровья.

"Выбирайте время, когда вы будете полностью готовы к операции и уверены в успехе. По поводу остальных нюансов всегда можно проконсультироваться со своим пластическим хирургом", — добавила специалист.