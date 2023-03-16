Врач перечислил эффективные способы прийти в форму после родов

Ещё в ходе беременности женщине важно не забывать о правильном питании и физических нагрузках, дабы в последствии добиться прежней фигуры. Об этом заявил пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

"Женщины во время беременности и в период кормления ребёнка думают, что могут не соблюдать никаких правил правильного питания. Также они забывают об оптимальной физической нагрузке. Это самое большое заблуждение. Существуют всем давно известные правила и нормы расчёта суточной калорийности рациона. Беременность и лактация не должны быть исключением", — пояснил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач добавил, что гормональный всплеск и растущая тяга к еде не должны стать поводом перестать себя ограничивать. Если же ЗОЖ не помогает, выходом может стать липосакция, однако к ней следует прибегать лишь после окончания грудного вскармливания. Процедура не только убирает лишние складки, но и влияет на аппетит, помогая придерживаться правильного рациона.

Короткий отметил, что главное в процессе восстановления фигуры после родов — делать это под наблюдением специалистов и не доверять "интернет-гуру" без профильного образования, так как их советы лишь навредят здоровью.