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20 марта, 10:29

Пластический хирург рассказал, как получить идеальную фигуру к лету без походов в спортзал

Врач Дзотцоев: Липоскульптурирование позволяет придать фигуре атлетическую выразительность

Липоскульптурирование позволяет придать фигуре не только красивую форму, но и атлетическую выразительность. Данная процедура включает в себя липосакцию, прорисовку контуров тела и липофилинг. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Артур Дзотцоев.

Пластический хирург Артур Дзотцоев. © Фото предоставлено LIFE

Пластический хирург Артур Дзотцоев. © Фото предоставлено LIFE

"На этапе липосакции осуществляется забор жировой ткани из тех областей, где есть её избыток. На этапе липофилинга забранные жировые клетки перераспределяются в те области тела, которым нужно придать дополнительный объём. Таким образом, за один раз удаётся убить сразу нескольких зайцев: уменьшить объём талии и бёдер, подчеркнуть мышцы пресса, сформировать красивый контур тела, увеличить объём груди или ягодиц", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что липоскульптурирование представляет из себя способ коррекции тех областей тела, которые невозможно исправить при помощи спорта и диеты. Дело в том, что физическая активность помогает избавиться лишь от висцерального жира, который может стать причиной развития разных заболеваний, например диабета.

"Подкожный жир, а особенно жир в так называемых жировых ловушках, очень плохо поддаётся спортивным нагрузкам и ограничениям в еде. "Жировые ловушки" чаще всего расположены в области бёдер, живота и спины, плечах, в области подбородка. И это те области, откуда жировую ткань легко удалить и пересадить её туда, где требуется дополнительный объём", — рассказал Дзотцоев.

Он обратил внимание на то, что липоскульптурирование не является альтернативой похудению. По мнению хирурга, лучшие кандидаты для проведения этой операции — мужчины и женщины, уже достигшие оптимального веса и желающие привести тело в идеальную форму. Современное оборудование практически не повреждает сосуды и нервы, подчеркнул специалист.

"Жировая ткань удаляется через тонкую трубочку, очищается и вводится туда, где она необходима. Собственная жировая ткань хорошо приживается, не вызывает аллергических или других побочных реакций. Восстановление после операции занимает два-три дня, через семь-десять дней можно возвращаться к привычному образу жизни, ограничив физические нагрузки", — добавил врач.

Результат процедуры заметен сразу, но окончательно оценить его получится только через полгода. После липоскульптурирования важно вести здоровый образ жизни, и тогда фигура будет радовать долгие годы, заключил Дзотцоев.

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Обложка ©

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Ольга Годуненко
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