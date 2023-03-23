Все болезни — от нервов?: Врач назвал условия, при которых стресс может привести к онкологии

Многие из нас хотя бы раз в жизни слышали утверждения о том, что "все болезни — от нервов" и, чтобы не болеть, нужно меньше переживать о всяких пустяках. Сможет ли возникнуть онкология от сильного стресса и есть ли между ними связь, в беседе с Лайфом рассказал доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов.

По его словам, взаимосвязь между стрессом и развитием онкологических заболеваний не доказана: на эту тему проводилось много исследований, но ни одно из них не подтвердило эту зависимость. При этом анализ и не опроверг этот факт. Однако врач заметил, что многие пациенты перед постановкой диагноза находились в состоянии стресса.

"Несмотря на то что прямой взаимосвязи нет, можно говорить о том, что стресс в принципе негативно влияет на организм, снижает его защитные резервы. Могу предположить, что в какой-то момент под воздействием стресса наш иммунитет может хуже справляться со своими обязанностями, увеличивая тем самым вероятность того, что он пропустит "сломанные" клетки. Но это всего лишь предположение", — заметил врач.

В ситуации с выявлением причин онкологических заболеваний очень многое основано на предположениях, продолжил врач. На данный момент доказана лишь генетическая предрасположенность, которая подтверждается специальными тестами. Онколог рассказал, что есть мутации, которые увеличивают риск развития болезни, особенно в молодом возрасте, и как раз они и передаются по наследству.

"Всё остальное пока что существует на уровне предположений. Если бы мы точно знали о всех причинах, которые способны привести к развитию рака, то нам удалось бы предотвратить более 90% случаев образования злокачественных опухолей. Постепенно наука и медицина движутся в этом направлении. То, что мы знаем об онкологии сейчас, нельзя даже сравнить с тем, что было 20–30 лет назад", — заметил доктор.

Доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. Фото предоставлено Лайфу

В заключение он добавил, что отсутствие стресса благоприятно сказывается на организме в любом возрасте, но утверждать, что стрессовые факторы непременно приведут к развитию раковой опухоли, нельзя.