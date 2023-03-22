Назван симптом злокачественной опухоли объёмом в 20 литров, который видно только на УЗИ

Пациенты с тяжёлой формой онкологии или с циррозом печени часто сталкиваются со скоплением жидкости в брюшной полости, и узнать об этом можно только через УЗИ. Это заболевание называется асцит, и оно не поддаётся амбулаторному лечению. Подробнее о недуге рассказал газете "Вести Подмосковья" врач-онколог Сергей Пикулин.

На первой стадии организм может скопить до 1,5 литров жидкости, но далее болезнь становится заметна невооружённым глазом. В брюшной полости может накопиться около 20 литров жидкости.

Как правило, асцит диагностируют у онкобольных со злокачественными опухолями яичников, печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника или молочной железы. При этом у 15–50% таких пациентов болезнь появляется на ранних стадиях. Активное выделение жидкости происходит за счёт роста метастазов.

Также асцит бывает при циррозе печени и пороках сердца. Болезнь возникает из-за того, что орган не справляется со своей насосной функцией, пояснил Пикулин. Лечится заболевание как хирургическим, так и медикаментозным путём. Чтобы избежать патологии и вовремя выявить рак, важно своевременно проходить диагностику, предупредил онколог.