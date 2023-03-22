Любителей готовить мясо на огне предупредили о риске заработать онкологию

Россияне, как и жители других стран, являются настоящими любителями пищи, приготовленной на огне. Особенно популярным этот "ритуал" становится в майские праздники, которые традиционно считают периодом шашлыков. Однако, как рассказала в беседе с Лайфом врач-диетолог Ирина Мансурова, частое употребление блюд, приготовленных на огне, увеличивает риск развития онкологии. Почему так происходит и как этого избежать, она рассказала в беседе с Лайфом.

Канцерогены содержат в себе не только сами продукты, приготовленные на углях, но и дым, исходящий от мангала Фото © Unsplash

Она объяснила, что канцерогенные вещества содержатся не только в продуктах, приготовленных на углях, но и в дыме, исходящем от мангала. В частности, в него входят бензпирен, угарный газ и большинство иных вредных веществ.

"На угли капает жир, образуя испарения, также обладающие канцерогенным воздействием, что стимулирует возникновение онкологии. Но хочу отметить, что обычные дрова менее вредны, чем угли, продающиеся в магазинах. Розжиг наносит тройной удар. После того как вы дрова подожгли, необходимо подождать минут 20–25", — рассказала собеседница Лайфа.

Медик также предупредила, что еда на углях должна пропекаться, а не жариться. Для этого нужно держать расстояние между продуктами и углями не менее 20–25 сантиметров. Капающего жира на угли нужно избегать и обязательно срезать корочку, если она подгорела, продолжила Мансурова.

Копчёная колбаса или рыба также вдоволь накормит вас канцерогенами Фото © Unsplash

Ограничение касается и копчёностей, ведь дым, которым обрабатывают продукты, также содержит огромное количество ядовитых веществ, так что копчёная колбаска или рыба "вдоволь накормит вас канцерогенами". Они, также как и пероксиды, образуются при сильном нагреве любого растительного масла и в прогорклых жирах. А бензпирен, по словам диетолога, появляется при длительном нагреве мяса в духовке, при жарке и в процессе приготовления на гриле или углях.

"Продукты, приготовленные на углях с использованием розжига, впитывают в себя канцерогены — пероксиды и бензпирены, что увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. Используйте для мангала ветки деревьев, не используйте розжиг, дождитесь, когда дрова прогорят, и на расстоянии 25 сантиметров пропекайте продукты, а не зажаривайте, избегайте того, чтобы жир капал на угли, далее поджаренную корочку срезайте", — подытожила врач.