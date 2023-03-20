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20 марта, 13:52

В Подмосковье врачи удалили женщине гигантскую 45-килограммовую опухоль

В Подольске медики удалили 62-летней женщине опухоль брюшной полости весом 45 килограммов

<p>Опухоль весом 45 килограммов, которую удалили врачи в Подольске. Обложка © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/20-03-2023-14-30-56-podolskie-vrachi-udalili-62-letney-patsientke-giga" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство здравоохранения Московской области</a></p>

Опухоль весом 45 килограммов, которую удалили врачи в Подольске. Обложка © Министерство здравоохранения Московской области

В Подольске врачи удалили 62-летней пациентке большую опухоль брюшной полости весом 45 килограммов. Женщина долго не обращалась к специалистам, так как боялась, и лечилась народными средствами. В больницу она попала, когда опухоль стала сдавливать внутренние органы и вызвала начинающуюся непроходимость кишечника и мочевыводящих путей.

"Мы выполнили пациентке КТ, МРТ, которые выявили у неё гигантскую забрюшинную опухоль. Новообразование развилось из правого яичника. Решено было провести операцию, в ходе которой опухоль удалили. Её вес составил 45 килограммов", — отметил завотделением торако-абдоминальной онкологии Подольской областной клинической больницы Тимур Ибрагимов.

По данным Минздрава Московской области, полуторачасовая операция прошла успешно, опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из медучреждения.

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Ранее Лайф писал, что новосибирские онкологи удалили опухоль, душившую пациентку. По словам специалистов, такие большие новообразования в грудной клетке встречаются редко.

Никита Осипов
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