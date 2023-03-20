В Подмосковье врачи удалили женщине гигантскую 45-килограммовую опухоль

В Подольске врачи удалили 62-летней пациентке большую опухоль брюшной полости весом 45 килограммов. Женщина долго не обращалась к специалистам, так как боялась, и лечилась народными средствами. В больницу она попала, когда опухоль стала сдавливать внутренние органы и вызвала начинающуюся непроходимость кишечника и мочевыводящих путей.

"Мы выполнили пациентке КТ, МРТ, которые выявили у неё гигантскую забрюшинную опухоль. Новообразование развилось из правого яичника. Решено было провести операцию, в ходе которой опухоль удалили. Её вес составил 45 килограммов", — отметил завотделением торако-абдоминальной онкологии Подольской областной клинической больницы Тимур Ибрагимов.

По данным Минздрава Московской области, полуторачасовая операция прошла успешно, опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из медучреждения.