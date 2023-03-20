Онколог подсказал, как принять страшный диагноз и найти в себе силы бороться

Узнав о своей тяжёлой болезни, человек испытывает самые разные эмоции: от шока и неверия до гнева и страха. Как пережить борьбу со страшным диагнозом с наименьшими потерями для психики, рассказал в своём телеграм-канале врач – онколог-маммолог Данаил Назлиев.

Признайте свои чувства

Чувствовать себя испуганным и подавленным, узнав о болезни, — это абсолюто нормально, говорит специалист. Назлиев советует такому пациенту найти время, чтобы разобраться в своих чувствах и признать, что они обоснованны.

Узнайте о своём диагнозе и задавайте вопросы

Онколог советует собрать как можно больше информации о своём диагнозе и вариантах лечения. Это поможет пациенту быть более собранным, информированным и позволит брать ответственность за свою жизнь и здоровье, когда это будет необходимо. При этом не надо бояться задавать вопросы лечащему врачу и узнавать мнение других специалистов, считает Данаил Назлиев.

Заботьтесь о себе

Очень важно заботиться о себе в это трудное время. Убедитесь, что вы достаточно отдыхаете, правильно питаетесь, занимаетесь спортом и проводите время с друзьями и семьёй, рекомендует врач.

Ищите поддержки и, если нужно, обратитесь к психотерапевту

Рак может быть изолирующим опытом, поэтому важно обращаться за помощью, поддержкой и пониманием к родным и близким. Если нужно обратиться к специалисту, обязательно сделайте это.

"Никто не должен проходить через диагноз "онкология" в одиночку. Если вы или ваши знакомые столкнулись с диагнозом "онкология", знайте, что вы не одиноки и что вам могут помочь", — заключил эксперт.