Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 15:58

Онколог подсказал, как принять страшный диагноз и найти в себе силы бороться

Врач Назлиев: Никто не должен проходить через диагноз "онкология" в одиночку

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/b9vCIhI3cXg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Фото © Unsplash

Узнав о своей тяжёлой болезни, человек испытывает самые разные эмоции: от шока и неверия до гнева и страха. Как пережить борьбу со страшным диагнозом с наименьшими потерями для психики, рассказал в своём телеграм-канале врач – онколог-маммолог Данаил Назлиев.

Какие страшные болезни могут маскироваться в безобидном желании подольше не спать

Какие страшные болезни могут маскироваться в безобидном желании подольше не спать

Признайте свои чувства

Чувствовать себя испуганным и подавленным, узнав о болезни, — это абсолюто нормально, говорит специалист. Назлиев советует такому пациенту найти время, чтобы разобраться в своих чувствах и признать, что они обоснованны.

Узнайте о своём диагнозе и задавайте вопросы

Онколог советует собрать как можно больше информации о своём диагнозе и вариантах лечения. Это поможет пациенту быть более собранным, информированным и позволит брать ответственность за свою жизнь и здоровье, когда это будет необходимо. При этом не надо бояться задавать вопросы лечащему врачу и узнавать мнение других специалистов, считает Данаил Назлиев.

Заботьтесь о себе

Очень важно заботиться о себе в это трудное время. Убедитесь, что вы достаточно отдыхаете, правильно питаетесь, занимаетесь спортом и проводите время с друзьями и семьёй, рекомендует врач.

Ищите поддержки и, если нужно, обратитесь к психотерапевту

Рак может быть изолирующим опытом, поэтому важно обращаться за помощью, поддержкой и пониманием к родным и близким. Если нужно обратиться к специалисту, обязательно сделайте это.

"Никто не должен проходить через диагноз "онкология" в одиночку. Если вы или ваши знакомые столкнулись с диагнозом "онкология", знайте, что вы не одиноки и что вам могут помочь", заключил эксперт.

Гадкий я: 3 плохие черты характера, которые могут быть симптомами рака мозга

Гадкий я: 3 плохие черты характера, которые могут быть симптомами рака мозга

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, как определить у себя обсессивно-компульсивное расстройство. Медик напомнил, что для ОКР характерны навязчивые мысли, образы или идеи (обсессии) и нежелательные повторяющиеся действия (компульсии).

Марина Калегина
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Здоровье
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров