Онколог подсказал, как принять страшный диагноз и найти в себе силы бороться
Врач Назлиев: Никто не должен проходить через диагноз "онкология" в одиночку
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Узнав о своей тяжёлой болезни, человек испытывает самые разные эмоции: от шока и неверия до гнева и страха. Как пережить борьбу со страшным диагнозом с наименьшими потерями для психики, рассказал в своём телеграм-канале врач – онколог-маммолог Данаил Назлиев.
Признайте свои чувства
Чувствовать себя испуганным и подавленным, узнав о болезни, — это абсолюто нормально, говорит специалист. Назлиев советует такому пациенту найти время, чтобы разобраться в своих чувствах и признать, что они обоснованны.
Узнайте о своём диагнозе и задавайте вопросы
Онколог советует собрать как можно больше информации о своём диагнозе и вариантах лечения. Это поможет пациенту быть более собранным, информированным и позволит брать ответственность за свою жизнь и здоровье, когда это будет необходимо. При этом не надо бояться задавать вопросы лечащему врачу и узнавать мнение других специалистов, считает Данаил Назлиев.
Заботьтесь о себе
Очень важно заботиться о себе в это трудное время. Убедитесь, что вы достаточно отдыхаете, правильно питаетесь, занимаетесь спортом и проводите время с друзьями и семьёй, рекомендует врач.
Ищите поддержки и, если нужно, обратитесь к психотерапевту
Рак может быть изолирующим опытом, поэтому важно обращаться за помощью, поддержкой и пониманием к родным и близким. Если нужно обратиться к специалисту, обязательно сделайте это.
"Никто не должен проходить через диагноз "онкология" в одиночку. Если вы или ваши знакомые столкнулись с диагнозом "онкология", знайте, что вы не одиноки и что вам могут помочь", — заключил эксперт.
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