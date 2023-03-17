Какие страшные болезни могут маскироваться в безобидном желании подольше не спать

Да, в современном мире людям приходится тяжко: слишком много дел и так мало времени. Многие превращаются в трудоголиков, откладывая отдых в дальний ящик, а другие, наоборот, веселятся ночами, жертвуя сном. Но нашему организму для правильной работы важно каждый день спать по семь-восемь часов минимум. Отсутствие полноценного отдыха спровоцирует не только усталость и истощение, но и ослабит иммунитет.

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Но иногда бывает ситуация и наоборот: помимо стресса, вызывают бессонницу различные проблемы со здоровьем. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук и клинический психолог София Черкасова перечислила заболевания, которые первым делом лишают человека сна. Среди них заболевания щитовидной железы, надпочечников, центральной нервной системы или сахарный диабет. Иногда так показывает себя и побочка принимаемых препаратов.

Но есть и отдельные ситуации, когда нарушение сна может быть самостоятельным заболеванием. К таким состояниям относятся бессонница, нарколепсия и синдром обструктивного апноэ. Бывает и противоположная ситуация, когда человеку постоянно хочется спать. Это случается при депрессиях, дефиците некоторых витаминов и микроэлементов, отметила специалист.