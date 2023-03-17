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17 марта, 13:00

Какие страшные болезни могут маскироваться в безобидном желании подольше не спать

17 марта отмечается Всемирный день сна. Хотим лишний раз напомнить о необходимости высыпаться и рассказать, какие проблемы со здоровьем первым делом вызывают бессонницу.

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/young-woman-works-laptop-night-with-lamp-light_21557334.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / pvproductions</a></p>

Обложка © Freepik / pvproductions

Да, в современном мире людям приходится тяжко: слишком много дел и так мало времени. Многие превращаются в трудоголиков, откладывая отдых в дальний ящик, а другие, наоборот, веселятся ночами, жертвуя сном. Но нашему организму для правильной работы важно каждый день спать по семь-восемь часов минимум. Отсутствие полноценного отдыха спровоцирует не только усталость и истощение, но и ослабит иммунитет.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Но иногда бывает ситуация и наоборот: помимо стресса, вызывают бессонницу различные проблемы со здоровьем. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук и клинический психолог София Черкасова перечислила заболевания, которые первым делом лишают человека сна. Среди них заболевания щитовидной железы, надпочечников, центральной нервной системы или сахарный диабет. Иногда так показывает себя и побочка принимаемых препаратов.

Фото © Freepik / karlyukav

Фото © Freepik / karlyukav

Но есть и отдельные ситуации, когда нарушение сна может быть самостоятельным заболеванием. К таким состояниям относятся бессонница, нарколепсия и синдром обструктивного апноэ. Бывает и противоположная ситуация, когда человеку постоянно хочется спать. Это случается при депрессиях, дефиците некоторых витаминов и микроэлементов, отметила специалист.

В любом из случаев, как утверждает эксперт, самостоятельно справиться с недугом в виде нарушения сна вряд ли получится. Нужно обращаться за помощью к врачам. А если бессонница длится месяц и более — непосредственно к сомнологу.

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Елизавета Терешкова
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