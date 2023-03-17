10 фото самых странных радужек, от одного взгляда на которые становится жутко

"Поликория — состояние глаза, при котором в радужной оболочке образуется более одного зрачкового отверстия", — Minimalist_Otaku .

"Однажды мне в глаз попала пулька от страйкбольного ружья, и с тех пор у меня отсутствует часть радужки", — archimond12308.