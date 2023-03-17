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17 марта, 09:30

10 фото самых странных радужек, от одного взгляда на которые становится жутко

Говорят, глаза — зеркало души... Страшно представить, какие души отражаются в этих глазах. Собрали 10 самых жутких радужных оболочек, которыми делились пользователи Reddit.

"Результат разрыва роговицы. Фрагмент радужки закупорил утечку. Пришлось наложить 9 швов и удалить катаракту", — alphabets0up123.

Фото © Reddit / alphabets0up123

Фото © Reddit / alphabets0up123

"Изображение радужной оболочки глаза верблюда", — roy4512.

Фото © Reddit / roy4512

Фото © Reddit / roy4512

"Поликория — состояние глаза, при котором в радужной оболочке образуется более одного зрачкового отверстия", — Minimalist_Otaku.

Фото © Reddit / Minimalist_Otaku

Фото © Reddit / Minimalist_Otaku

"Оторвавшаяся радужка", — Raaz131.

Фото © Reddit / Raaz131

Фото © Reddit / Raaz131

"В одном из глаз моего кота радужка срослась с роговицей", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Радужка моего левого глаза вторглась в зрачок", — gloriousducks.

Фото © Reddit / gloriousducks

Фото © Reddit / gloriousducks

"У меня колобома радужной оболочки левого глаза", — maineyak219.

Фото © Reddit / maineyak219

Фото © Reddit / maineyak219

"Однажды мне в глаз попала пулька от страйкбольного ружья, и с тех пор у меня отсутствует часть радужки", — archimond12308.

Фото © Reddit / archimond12308

Фото © Reddit / archimond12308

"Ещё один пример поликории", — TijuanaKids12.

Фото © Reddit / TijuanaKids12

Фото © Reddit / TijuanaKids12

"Радужка наросла сверху зрачка", — Iam2Lazy2ThinkOfOne.

Фото © Reddit / Iam2Lazy2ThinkOfOne

Фото © Reddit / Iam2Lazy2ThinkOfOne

10 питомцев, по глазам которых понятно, что они влюбились без памяти

10 питомцев, по глазам которых понятно, что они влюбились без памяти

Обложка ©

Reddit / Iam2Lazy2ThinkOfOn, TijuanaKids12

Сергей Трофимов
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