10 фото самых странных радужек, от одного взгляда на которые становится жутко
Говорят, глаза — зеркало души... Страшно представить, какие души отражаются в этих глазах. Собрали 10 самых жутких радужных оболочек, которыми делились пользователи Reddit.
"Результат разрыва роговицы. Фрагмент радужки закупорил утечку. Пришлось наложить 9 швов и удалить катаракту", — alphabets0up123.
Фото © Reddit / alphabets0up123
"Изображение радужной оболочки глаза верблюда", — roy4512.
Фото © Reddit / roy4512
"Поликория — состояние глаза, при котором в радужной оболочке образуется более одного зрачкового отверстия", — Minimalist_Otaku.
Фото © Reddit / Minimalist_Otaku
"Оторвавшаяся радужка", — Raaz131.
Фото © Reddit / Raaz131
"В одном из глаз моего кота радужка срослась с роговицей", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Радужка моего левого глаза вторглась в зрачок", — gloriousducks.
Фото © Reddit / gloriousducks
"У меня колобома радужной оболочки левого глаза", — maineyak219.
Фото © Reddit / maineyak219
"Однажды мне в глаз попала пулька от страйкбольного ружья, и с тех пор у меня отсутствует часть радужки", — archimond12308.
Фото © Reddit / archimond12308
"Ещё один пример поликории", — TijuanaKids12.
Фото © Reddit / TijuanaKids12
"Радужка наросла сверху зрачка", — Iam2Lazy2ThinkOfOne.
Фото © Reddit / Iam2Lazy2ThinkOfOne
Отношения / Психология
Reddit / Iam2Lazy2ThinkOfOn, TijuanaKids12