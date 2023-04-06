ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 04:00

Россияне назвали врачей, к которым боятся идти даже во взрослом возрасте

Опрос: Треть россиян признались, что боятся врачей

Страх посещения врачей испытывают многие, но, как выяснилось, некоторых специалистов россияне боятся особенно. В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, Лайф узнал, чего именно опасаются пациенты.

Как показал опрос, проведённый специалистами СК "Росгосстрах" и банка "Открытие", при походе к врачу страх испытывают 34% россиян. Из них 20% боятся не всех специалистов, а только медиков определённых специализаций. Наибольший дискомфорт вызывают походы к стоматологам (21%), онкологам (20%), травматологам (8%), хирургам и гинекологам (по 6%). При этом 14% опрошенных боятся вообще всех врачей. Примечательно, что у 48% фобия на докторов появилась уже во взрослом возрасте.

От лейкоза до ревматизма: 12 болезней, которые можно считать по глазам

От лейкоза до ревматизма: 12 болезней, которые можно считать по глазам

Почти половина из тех, кто боится врачей (42%), даже откладывали приёмы из-за страха, а 28% ждали, что "пройдёт само". Примечательно, что 53% не могут ответить, чего именно они опасаются. Другие же (16%) не хотят услышать страшный диагноз. Больше всего опрошенные боятся хирургических операций (24%), стоматологических процедур (19%), гинекологических/урологических манипуляций (17%), общей анестезии или наркоза (16%), а также гастроскопии (11%). Наводит страх на россиян и цена лечения (10%).

Опрос показал, что перед посещением врача сразу 14% россиян любят поискать информацию в Интернете и самостоятельно поставить себе диагноз. Столько же делятся опасениями с близкими, а 12% готовят список вопросов, которые планируют задать врачу. Снизить страх помогла бы уверенность в безопасности и безболезненности процедуры, так считают 25% респондентов, а 21% помогла бы дружелюбная атмосфера. Также 64% считают, что врач должен выполнять функции психолога, чтобы успокоить пациента.

Невролог назвала болезни, которые маскируются под хронической усталостью

Невролог назвала болезни, которые маскируются под хронической усталостью

По словам заместителя директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольги Купцовой, даже если человек не испытывает страх перед врачами, то неудобное время приёма, сложная запись к узкопрофильным специалистам и очереди доставляют стресс. Она считает, что особенно важно в некоторых ситуациях иметь возможность проконсультироваться с врачом дистанционно.

"Телемедицина становится уже привычной опцией в рамках полисов ДМС: её сегодня включают 99% наших корпоративных клиентов для своих застрахованных сотрудников. А частные клиенты всё чаще приобретают полис "Доктор онлайн", все консультации по которому осуществляются дистанционно", — поделилась она.

Ранее россиянам дали советы, как перестать откладывать дела на потом и начать действовать. Как напомнила нейропсихолог Анастасия Екушевская, такая привычка называется прокрастинацией. Чтобы прекратить откладывать дела на потом, врач рекомендует ставить перед собой задачи, которые кажутся простыми, разбивая их на конкретные и измеримые, а также ввести их в привычку.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров