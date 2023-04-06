Россияне назвали врачей, к которым боятся идти даже во взрослом возрасте

Страх посещения врачей испытывают многие, но, как выяснилось, некоторых специалистов россияне боятся особенно. В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, Лайф узнал, чего именно опасаются пациенты.

Как показал опрос, проведённый специалистами СК "Росгосстрах" и банка "Открытие", при походе к врачу страх испытывают 34% россиян. Из них 20% боятся не всех специалистов, а только медиков определённых специализаций. Наибольший дискомфорт вызывают походы к стоматологам (21%), онкологам (20%), травматологам (8%), хирургам и гинекологам (по 6%). При этом 14% опрошенных боятся вообще всех врачей. Примечательно, что у 48% фобия на докторов появилась уже во взрослом возрасте.

Почти половина из тех, кто боится врачей (42%), даже откладывали приёмы из-за страха, а 28% ждали, что "пройдёт само". Примечательно, что 53% не могут ответить, чего именно они опасаются. Другие же (16%) не хотят услышать страшный диагноз. Больше всего опрошенные боятся хирургических операций (24%), стоматологических процедур (19%), гинекологических/урологических манипуляций (17%), общей анестезии или наркоза (16%), а также гастроскопии (11%). Наводит страх на россиян и цена лечения (10%).

Опрос показал, что перед посещением врача сразу 14% россиян любят поискать информацию в Интернете и самостоятельно поставить себе диагноз. Столько же делятся опасениями с близкими, а 12% готовят список вопросов, которые планируют задать врачу. Снизить страх помогла бы уверенность в безопасности и безболезненности процедуры, так считают 25% респондентов, а 21% помогла бы дружелюбная атмосфера. Также 64% считают, что врач должен выполнять функции психолога, чтобы успокоить пациента.

По словам заместителя директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольги Купцовой, даже если человек не испытывает страх перед врачами, то неудобное время приёма, сложная запись к узкопрофильным специалистам и очереди доставляют стресс. Она считает, что особенно важно в некоторых ситуациях иметь возможность проконсультироваться с врачом дистанционно.

"Телемедицина становится уже привычной опцией в рамках полисов ДМС: её сегодня включают 99% наших корпоративных клиентов для своих застрахованных сотрудников. А частные клиенты всё чаще приобретают полис "Доктор онлайн", все консультации по которому осуществляются дистанционно", — поделилась она.