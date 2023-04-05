От лейкоза до ревматизма: 12 болезней, которые можно считать по глазам

Некоторые заболевания оставляют свой "след" на глазном дне, веках или конъюнктиве глаз, и тогда окулист первым ставит диагноз и отправляет к профильному специалисту. Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист "СМ-Клиника" Светлана Миргородская перечислила Лайфу болезни, о которых говорит состояние глаз.

Первая — сахарный диабет. Его можно выявить по микроаневризму, кровоизлиянию, интраретинальным микрососудистым аномалиям, твёрдым и мягким экссудатам, отёку нейроэпителии сетчатки, новообразованным сосудистым сетям, фиброзным пролиферациям, отслойке сетчатки.

Фото © freepik

Вторая — артериальная гипертония. Нередко пациенты с повышенным давлением адаптируются к нему и не чувствуют резких скачков, а также внешних проявлений. Однако офтальмолог может заподозрить недуг.

"При осмотре глазного дна у таких пациентов определяется сужение артерий и расширение вен, может встречаться штопорообразная извитость сосудов, артерио-венозные перекресты и нарушения кровоснабжения отдельных участков сетчатки", — объяснила доктор.

Третья болезнь — атеросклероз. Его офтальмологическим проявлением является ксантелазм, когда на верхних и нижних веках появляются желтоватые плоские бляшки, являющиеся, по сути, отложениями жира.

Четвёртая — новообразования в головном мозге. В этом случае начинается отёк зрительного нерва. Пятая — заболевание почек, когда пациент мучается мешками под глазами. Шестая — проблемы с печенью, здесь окулист обратит внимание на желтизну склер. Седьмая — патологии щитовидной железы, обычно пациент имеет "глаза на выкате".

Восьмая — меланома. При внезапном изменении цвета глаз и деформации зрачка можно заподозрить не только воспаление в радужке, но и новообразование. Девятая — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Тут следует обратить внимание на повторяющиеся ячмени и халазионы. Десятая — болезни крови.

"При бледности сетчатки в сочетании с кровоизлияниями разной формы, желтоватыми отложениями, изменением рельефа и калибра сосудов сетчатки и конъюнктивы, можно заподозрить анемию или лейкоз", — отметила Миргородская.

Одиннадцатая болезнь — ревматизм. Обычно он проявляет себя поражениями сосудистой оболочки глаза. Двенадцатая — онкология, офтальмолог может увидеть метастазы или первичную опухоль в глазу.