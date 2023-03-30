Названо 10 правил, как не дать ребёнку испортить зрение

Детское зрение наиболее подвержено воздействию внешних факторов и может быстро испортиться. Офтальмолог детских клиник МЕДСИ на Пироговской и в Благовещенском переулке Елена Акимова дала родителям советы по просьбе Лайфа.

Первый — экраны компьютеров, планшетов и телефонов вызывают усталость и повышенное напряжение глаз. Ограничьте время, проводимое ребёнком с гаджетами, до двух часов в день. Второй — включите в детский рацион много фруктов, овощей, зелени, орехов, рыбы и других продуктов, содержащих витамины А, В, Е, D, лютеин, хром, селен, цинк, так как они наиболее важны для здоровья глаз.

Третий совет — убедитесь, что в комнате ребёнка достаточно света, но избегайте ярких светильников, которые могут провоцировать напряжение глаз. Источник света должен находиться слева — для правшей, справа — для левшей.

Четвёртый — следите за соблюдением режима нагрузок. Рекомендуется делать перерывы в зрительной работе каждые 15–20 минут для младших школьников, 30–40 минут — для старших. Пятый — обучите ребёнка правильному положению при чтении и письме, нельзя наклоняться над столом ниже чем на 35–40 сантиметров, а до монитора расстояние должно быть 60–80 сантиметров.

Шестой — подберите стол и стул школьнику с учётом его роста. Седьмой — следите за регулярным проветриванием комнаты и достаточной влажностью воздуха — не менее 50%. Восьмой — регулярно посещайте с детьми окулиста, начиная с трёх лет. Девятый — не забывайте про прогулки на свежем воздухе. Как минимум один час в день нужно уделить физической активности. Десятый — в ясный летний день не пренебрегайте солнцезащитными очками.