Невролог назвала болезни, которые маскируются под хронической усталостью

Если усталость не проходит после отдыха, то причиной состояния могут быть серьёзные заболевания, в том числе сахарный диабет. Об этом рассказала психотерапевт, невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

"Если у вас нет сил после ночной смены или тяжёлых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска", — объяснила она в интервью радио Sputnik.

Доктор пояснила, что непокидающее чувство усталости может сигнализировать о развитии серьёзных недугов. Среди них психические расстройства и сахарный диабет. Также есть вероятность, что под утомлением скрываются проблемы с функционированием щитовидной железы.

Голубинская добавила, что побочными признаками могут быть нарушения сна, апатия, изменения во вкусовых предпочтениях и в аппетите. В этих случаях сначала следует обратиться к терапевту, который назначит анализы и отправит к узким специалистам.