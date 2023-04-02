Россиянам рассказали, как шпинат и овсянка помогут справиться с хронической усталостью

Синдром хронической усталости — это состояние постоянного утомления. Его характеризует снижение умственной и физической работоспособности, которое не прекращается после отдыха и продолжается не менее полугода. Какие меры следует принять, чтобы побороть хроническую усталость, Лайфу рассказала заведующая отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте, врач-педиатр, кардиолог Елена Андросова.

В первую очередь важен полноценный сон. Ребёнку требуется больше времени для восстановления, а взрослому человеку достаточно 7–9 часов ночного сна. Спать нужно в абсолютно тёмном помещении, поскольку важна не только продолжительность сна, но и его качество. Также необходимо полноценное питание. При синдроме хронической усталости необходимо добавить в рацион продукты, которые поднимут настроение и помогут сохранить бодрость духа и тела. Среди них овсянка, нежирный йогурт без добавок, шпинат, фасоль, рыба и морепродукты.

"Отличные блюда от усталости — это куриная грудка, богатая железом, и пророщенные зёрна пшеницы, которыми можно дополнить любой салат. В них содержатся витамины группы B, фосфор, кальций, железо и лецитин, питающий нервную систему. Дополнить рацион питания необходимо витамином D, который у жителей мегаполисов в большом дефиците", — отметила специалист.

При этом Андросова предупредила, что к кофе, фастфуду, сладким газировкам, сладостям и жареным продуктам необходимо относиться с осторожностью, так как они действуют на организм расслабляюще и могут усугубить и без того присутствующее чувство усталости.

Кроме того, не стоит забывать о физической активности. Выполнение различных упражнений вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и суставов, что приводит центральную нервную систему в активное, деятельное состояние. Таким образом, активизируется и работа внутренних органов, обеспечивая человеку повышение работоспособности и давая ему ощутимый прилив бодрости. Увеличивается выработка эндорфинов — гормонов хорошего настроения. При занятиях на свежем воздухе усиливается выработка серотонина, в результате чего улучшается эмоциональный фон. Крайне важно также соблюдать питьевой режим. Учёные выяснили, что люди, подверженные ежедневному стрессу и недостатку сна, имеют недостаточный запас воды в организме. Если употреблять необходимое количество жидкости в день, организм восстановит водный баланс, а это уменьшит проявления усталости и поможет преодолеть проблемы со сном, заключила врач.