Врач рассказала, как распознать скорый обморок и избежать его
Терапевт Иванова: О скором обмороке говорит онемение конечностей и "мушки" перед глазами
Как правило, обмороки происходят довольно внезапно, но предугадать предобморочное состояние можно. Об этом в беседе с News.ru рассказала терапевт Ксения Иванова.
По словам врача, зачастую перед обмороком человек начинает ощущать резкое головокружение. В такие моменты возникает внезапная слабость, без каких-либо сопутствующих причин, а также ощущается онемение конечностей.
"Обморок можно предугадать. Его симптомы: резкое головокружение, слабость без причины, онемение конечностей, тошнота, мелькание мушек перед глазами и темнота, заложенность в ушах, холодный пот — всё это признаки надвигающегося обморока. В этот момент главное — занять безопасное положение. От начала подобных симптомов до обморока проходит 30–60 секунд", — пояснила терапевт.
Основной и самой распространённой причиной внезапной потери сознания является нарушение кровоснабжения головного мозга. Такие проблемы с насыщением мозга говорят об интоксикации, потере крови, болезнях ЖКТ или же стрессе. Медик пояснила, что для избежания обморока нужно протереть лицо, руки и шею влажной салфеткой, выпить воды и сесть, прислонившись к стенке, чтобы не травмироваться при возможном падении.
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