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23 марта, 09:10

Врач рассказала, как распознать скорый обморок и избежать его

Терапевт Иванова: О скором обмороке говорит онемение конечностей и "мушки" перед глазами

Как правило, обмороки происходят довольно внезапно, но предугадать предобморочное состояние можно. Об этом в беседе с News.ru рассказала терапевт Ксения Иванова.

По словам врача, зачастую перед обмороком человек начинает ощущать резкое головокружение. В такие моменты возникает внезапная слабость, без каких-либо сопутствующих причин, а также ощущается онемение конечностей.

"Обморок можно предугадать. Его симптомы: резкое головокружение, слабость без причины, онемение конечностей, тошнота, мелькание мушек перед глазами и темнота, заложенность в ушах, холодный пот — всё это признаки надвигающегося обморока. В этот момент главное занять безопасное положение. От начала подобных симптомов до обморока проходит 30–60 секунд", пояснила терапевт.

Основной и самой распространённой причиной внезапной потери сознания является нарушение кровоснабжения головного мозга. Такие проблемы с насыщением мозга говорят об интоксикации, потере крови, болезнях ЖКТ или же стрессе. Медик пояснила, что для избежания обморока нужно протереть лицо, руки и шею влажной салфеткой, выпить воды и сесть, прислонившись к стенке, чтобы не травмироваться при возможном падении.

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Ранее эндокринолог Бартенева назвала усталость и сухость кожи симптомами недостатка железа. По её словам, чтобы выявить наличие дефицита железа, необходимо сдать общий анализ крови, а также анализы на ферритин и железо. Но трактовать результаты и назначать препараты должен врач.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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