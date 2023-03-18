5 признаков нарушения кровообращения

Нарушение кровообращения можно выявить на ранней стадии, если обратить внимание на первые сигналы организма. Об этом Лайф узнал у врача – терапевта-кардиолога "СМ-Клиники" Рустема Османова.

Первый симптом заболевания — изменение мочеиспускания. Почки плохо снабжаются кровью, поэтому ухудшается их работоспособность. В норме человек должен посещать туалет до семи раз в день, однако при нарушении кровоснабжения этот показатель снижается до трёх раз и более.

Второй симптом — похолодание рук и ног, что тоже может говорить о заболевании кровеносной системы. При этом пациент жалуется на скачки давления, беспокоящие головные боли, слабость и быструю утомляемость без очевидных причин.

Третий признак — боль и слабость в мышцах нижних конечностей. Такое случается, если в артериях происходит отложение плохого холестерина, накапливаются атеросклеротические бляшки, которые сказываются на кровообращении. Обычно боли в ногах человек начинает ощущать во время физической нагрузки или ходьбы.

Четвёртый — изменение цвета кожи. Например, неожиданно появляются синие круги под глазами или возникает синюшность носогубного треугольника. Такие сигналы нельзя игнорировать, если они не имеют видимых причин, например усталости или недосыпа.

Пятый — онемение и покалывание ног. Часто этот симптом возникает при варикозном расширении вен нижних конечностей или при диабетической полинейропатии. Неприятные ощущения могут возникать как в состоянии покоя, так и при занятиях спортом, а также сопровождаться изменением цвета кожи или отсутствием на ней волос.