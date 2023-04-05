Россиянам дали советы, как перестать откладывать дела на потом и начать действовать

Многие зачастую откладывают важные дела на потом, затем вовсе забывая о них. Как напомнила кандидат философских наук, магистр психологии, детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская, такая привычка называется прокрастинацией. В беседе с "Газетой.ru" она рассказала, как перехитрить свой мозг и выполнять все задачи вовремя.

По её словам, прокрастинаторы не спешат с выполнением важных задач, но при этом берутся за незначительные. Екушевская пояснила, что такое явление объясняет нейробиология. Например, когда человек ставит галочку напротив списка дел, в мозге синтезируется дофамин — гормон удовольствия.

"Прокрастинатор всегда выбирает так называемый дешёвый дофамин — тот, который получает от решения множества простых задач вроде мытья посуды или прокрутки ленты новостей. При этом главная, самая важная задача откладывается на потом", — рассказала она.

Чтобы прекратить откладывать дела на потом, врач рекомендует ставить перед собой задачи, которые кажутся простыми, разбивая их на конкретные и измеримые, а также ввести их в привычку. После каждого выполненного пункта медик также советует себя награждать. Она пояснила, что это в значительной степени увеличит мотивацию.